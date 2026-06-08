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Giá vàng giảm sâu nhưng vắng khách, chuyên gia nói gì?

(VTC News) -

Giá vàng liên tục lao dốc nhưng không khí giao dịch tại các cửa hàng trầm lắng, trái ngược với cảnh chen chúc mua khi vàng tăng.

Vân Khánh
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