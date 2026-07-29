Đề xuất cấp tỉnh có quyền quyết định chuyển nhượng dự án bất động sản

(VTC News) -

Nội dung trên được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu khi trình dự án Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 29/7.

Dự thảo Luật gồm 10 chương, 62 điều, giảm 21 điều so với luật năm 2023.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết dự thảo Luật lần này sửa đổi quy định về thẩm quyền quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo hướng chuyển từ Thủ tướng cho UBND cấp tỉnh thực hiện.

Chính phủ cũng đề xuất cắt giảm điều kiện về thủ tục thông báo trước khi bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng hình thành trong tương lai; đơn giản hóa 6 nhóm điều kiện kinh doanh.

Các nhóm điều kiện kinh doanh gồm: điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; điều kiện nhà ở, công trình xây dựng có sẵn, hình thành trong tương lai đưa vào kinh doanh; điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân và tổ chức; điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

Đơn giản hóa một số điều kiện kinh doanh đối với hoạt động dịch vụ bất động sản (bao gồm điều kiện về tên gọi, đăng ký hoạt động, chứng nhận và đào tạo của sàn giao dịch bất động sản).

Dự thảo Luật cắt giảm 4/12 thủ tục hành chính (gồm thủ tục đăng ký quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; thủ tục cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; đơn giản hóa 3 thủ tục liên quan đến cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản).

Lần sửa đổi này, theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, sẽ gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thông qua sửa đổi, bổ sung các quy định chung về làm rõ phạm vi điều chỉnh; sửa đổi, hoàn thiện một số khái niệm; bổ sung loại hình nhà ở có mục đích lưu trú, nhà ở thương mại giá phù hợp; làm rõ quy định về phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng.

Một nội dung mới khác, theo Bộ trưởng Xây dựng, là bổ sung các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản được chuyển nhượng vào dự thảo luật, bao gồm: hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở; nhà có mục đích lưu trú và phần diện tích sàn trong công trình xây dựng, áp dụng đối với cả tài sản hình thành trong tương lai và một số trường hợp tài sản có sẵn nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi.

Báo cáo ý kiến của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban đề nghị rà soát việc bổ sung sản phẩm nhà có mục đích lưu trú, căn hộ du lịch, căn hộ kết hợp văn phòng và phần diện tích sàn xây dựng vào phạm vi bất động sản được kinh doanh.

Cơ quan thẩm tra đề nghị bảo đảm thống nhất giữa pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản, bảo đảm không ảnh hưởng đến nghĩa vụ với Nhà nước, phân định rạch ròi giữa những trường hợp đã tồn tại và những trường hợp dự án thực hiện theo quy định mới, bảo đảm nguyên tắc không hợp thức hóa sai phạm.

Về cá nhân nước ngoài được mua căn hộ du lịch và căn hộ kết hợp văn phòng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, ông Phan Văn Mãi đề nghị làm rõ cơ sở đề xuất, mục tiêu, ý nghĩa của việc bổ sung quy định cho cá nhân nước ngoài được mua, thuê mua “phần diện tích trong công trình xây dựng”.

Cơ chế quản lý, theo dõi và kiểm soát việc sở hữu, chuyển nhượng, sử dụng phần diện tích sàn xây dựng, theo cơ quan thẩm tra, phải thật sự chặt chẽ, hiệu quả nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và tuân thủ quy hoạch.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị làm rõ trường hợp phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định chuyển nhượng dự án đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật trước đây đối với dự án liên tỉnh, có yếu tố quốc phòng, an ninh, nghĩa vụ tài chính lớn hoặc cơ chế đặc thù cần ý kiến hay quyết định của cơ quan Trung ương.

Dự án Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026)