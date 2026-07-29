Bộ Chính trị: Giảm tối thiểu 20% đầu mối các trường đại học công lập trước 1/4/2027

(VTC News) -

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kế hoạch 06 thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV, sáng 29/7.

Việc ban hành kế hoạch nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp được kết luận Hội nghị Trung ương 3 đề ra.

Đồng thời, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động quyết liệt, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian tới.

Giao nhiệm vụ cụ thể, Bộ Chính trị yêu cầu Đảng ủy Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quy định của pháp luật, nhất là trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý và cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm bộ máy chính quyền cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (thực hiện thường xuyên).

Đảng ủy Chính phủ cần nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt để tạo không gian phát triển mới; trên cơ sở đề xuất của các tỉnh uỷ, thành uỷ, nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành mới ở cơ sở, báo cáo Bộ Chính trị (hoàn thành trong năm 2026).

Bên cạnh đó, nghiên cứu xây dựng khung tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước (Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã) phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ngành, lĩnh vực và địa bàn (đô thị đặc biệt, đô thị, đồng bằng, miền núi) bảo đảm 5 nguyên tắc cốt lõi (hoàn thành trong năm 2026).

Đảng ủy Chính phủ được yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá dịch vụ công cơ bản, thiết yếu, bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt của tổ chức bộ máy các cấp, nhất là chính quyền cấp xã (hoàn thành trong năm 2026).

“Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học công lập theo hướng: chuyển cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc địa phương quản lý, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn, trừ các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực đặc thù; giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập (hoàn thành trước 1/4/2027)”, kế hoạch nêu rõ.

Về nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thường xuyên, Bộ Chính trị định hướng chuyển cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc bộ, ngành về địa phương quản lý, trừ một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù. Mục tiêu đặt ra là giảm tối thiểu 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập (hoàn thành trước 1/10/2026).

Đảng ủy Chính phủ còn có nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức lại theo hướng giảm các đầu mối bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Y tế và giảm đầu mối khối giám định pháp y và giám định tâm thần (hoàn thành trong năm 2026).

Cùng mốc thời gian hoàn thành trong năm 2026 là hoàn thiện mô hình tổ chức trạm y tế cấp xã bảo đảm cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, cơ bản thiết yếu cho người dân ngay tại cơ sở; xác định mô hình và tổ chức, sắp xếp lại các trung tâm y tế khu vực bảo đảm hoạt động hiệu quả, không chồng chéo nhiệm vụ.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu rà soát, bổ sung nhân lực y tế, trang thiết bị, cơ sở vật chất, thuốc thiết yếu cho trạm y tế cấp xã; xây dựng, hoàn thiện phần mềm quản lý dữ liệu sức khoẻ cá nhân và kết nối dữ liệu sổ sức khoẻ điện tử trên VNeID từ cấp xã đến cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Chính phủ cần triển khai hiệu quả Chiến lược quốc gia về nhân tài gắn với cơ chế liên thông khu vực công - tư (thực hiện thường xuyên)

Xây dựng và triển khai nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ ở phạm vi quốc gia, bảo đảm dùng chung; phát triển và đưa vào sử dụng ngay các tiện ích đột phá phương thức làm việc, có khả năng mở rộng và tích hợp với các nền tảng số, cơ sở dữ liệu dùng chung theo đúng các kết luận, chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Hoàn thiện thể chế về chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Bổ sung chế tài xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ trong chuyển đổi số (nếu do chủ quan) (thực hiện thường xuyên).

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Bộ Chính trị đặt ra với Đảng ủy Chính phủ là rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo hướng xác định rõ tiêu chí, điều kiện áp dụng, thẩm quyền xem xét, trách nhiệm của các cơ quan liên quan và cơ chế xử lý đối với các trường hợp cụ thể (thực hiện thường xuyên).

Đối với Đảng ủy Quốc hội, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm yêu cầu vận hành thống nhất, đồng bộ, rõ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cấp chính quyền (thực hiện thường xuyên).

Đảng ủy Quốc hội cần chủ trì, phối hợp Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện pháp luật tạo nền tảng nâng cao năng lực quản trị quốc gia; hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương trong một số lĩnh vực như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; pháp luật về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài nguyên rừng, pháp luật về tài chính, ngân sách (hoàn thành trong năm 2027).

Cùng đó là hoàn thiện cơ chế phân định thẩm quyền quyết định và chức năng giám sát của Quốc hội, HĐND các cấp phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường giám sát việc thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, nhất là ở cấp tỉnh và cấp xã (hoàn thành trong năm 2026).

Yêu cầu khác đối với Đảng ủy Quốc hội là đổi mới phương thức giám sát; thiết lập cơ chế kiểm soát hiệu quả, chia sẻ dữ liệu với thanh tra, kiểm toán để hậu kiểm triệt để. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu lực công tác giám sát việc thực hiện các nội dung phân cấp, phân quyền, trong đó trọng tâm hướng về cấp tỉnh và cấp xã (thực hiện thường xuyên).