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Giá vàng 9999 Doji hôm nay 29/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại Doji và nhiều thương hiệu khác hôm nay 29/7/2026.

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết rất cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất, còn được gọi là vàng ta, vàng 24K hoặc vàng bốn số 9.

Với hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, bề mặt sáng bóng và ít bị oxy hóa hay xỉn màu theo thời gian. Tuy nhiên, do có độ tinh khiết cao nên vàng 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu lực tác động mạnh. Vì vậy, loại vàng này không phải là lựa chọn tối ưu cho các mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ, nhiều chi tiết. 

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 29/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng nhẫn 9999.  (Ảnh minh họa: AI)

Cập nhật lúc 6h40 sáng nay (29/7/2026), giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 13,75 - 14,15 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 150.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua. 

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 13,850 - 14,250 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 170.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua. 

Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 6h40 ngày 29/7/2026

Loại vàng  Giá mua vào  Giá bán ra  Đơn vị 
Vàng miếng SJC  13.750.000 14.150.000 đồng/chỉ 
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng  13.850.000 14.250.000 đồng/chỉ 
Vàng nguyên liệu 9999  13.150.000 13.350.000 đồng/chỉ 
Vàng nguyên liệu 999  13.100.000 13.300.000 đồng/chỉ 
Nữ trang 9999 13.650.000 14.150.000 đồng/chỉ 
Nữ trang 999 13.600.000 14.100.000 đồng/chỉ 
Nữ trang 99 13.530.000 14.100.000 đồng/chỉ 
Giá nguyên liệu 18k 9.694.000 - đồng/chỉ 
Giá nguyên liệu 14k 7.402.000 - đồng/chỉ 
Giá nguyên liệu 10k 5.004.000 - đồng/chỉ 

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật lúc 6h40 ngày 29/7/2026

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.750.000

14.150.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.750.000

14.152.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.700.000

14.100.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.700.000

14.110.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.400.000

13.900.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.750.000

14.152.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.620.000

14.120.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.620.000

14.120.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.500.000

14.000.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

13.750.000

14.150.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.850.000

14.250.000

đồng/chỉ

Nguyên Liệu 99.99

13.150.000

13.350.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.650.000

14.150.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.810.000

14.200.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.810.000

14.200.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.810.000

14.200.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.700.000

14.100.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

13.810.000  

14.200.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

13.760.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.700.000

14.100.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

13.750.000

14.150.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

13.750.000

14.150.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.750.000

14.150.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.750.000

14.150.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.450.000

14.050.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày. 

Hoàng Lan
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