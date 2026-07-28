Bắt nhóm người mượn cớ va quệt xe để cưỡng đoạt tài sản

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng bắt giữ 3 người để điều tra, làm rõ hành vi lấy cớ va quệt xe để ép các nạn nhân giao tiền, cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 1h30 ngày 27/7, Lê Phạm Minh Vũ (SN 2003, trú phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển ô tô nhãn hiệu KIA Seltos biển kiểm soát 36K - 087.48 chở Nguyễn Đình Kiên (SN 2003), cùng trú tại phường Đồng Quang và Lê Danh Vũ (SN 2005, trú tại xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) đi về hướng phường Sầm Sơn.

Lê Phạm Minh Vũ; Nguyễn Đình Kiên và Lê Danh Vũ tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Khi đến gần khu vực UBND phường Sầm Sơn, thấy nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô với tốc độ cao và khiêu khích nên Vũ điều khiển xe ô tô tăng ga đuổi theo nhóm thanh niên, rồi xe tạt đầu xe ép nhóm thanh niên vào lề đường và giữ được một nam thanh niên tên Nam, trú tại Nghi Sơn.

Mặc dù ô tô do Vũ lái không bị va chạm hay hư hỏng, nhưng nhóm người này vẫn lấy lý do nạn nhân va quệt vào xe để yêu cầu gọi điện về gia đình mang tiền đến bồi thường.

Khi nạn nhân không liên lạc được với người thân, nhóm người này ép Nam lên ô tô, đồng thời để Nguyễn Đình Kiên điều khiển xe máy của nạn nhân đi theo.

Trong khi chờ gia đình Nam mang tiền đến bồi thường, nhóm của Vũ tiếp tục di chuyển đến khu vực vòng xuyến Nhồi thuộc phường Đông Quang, thì gặp 4 thanh thiếu niên đang đi trên 2 xe máy. Cho rằng nhóm này “khiêu khích”, Lê Phạm Minh Vũ điều khiển ô tô truy đuổi và ép một xe máy ngã xuống đường.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu nhóm thanh niên này phải “giải quyết việc va quệt xe”. Trong khi giải quyết vụ việc, Lê Phạm Minh Vũ và Lê Danh Vũ dùng tay tát vào mặt hai nạn nhân, đồng thời ép cả nhóm lên ô tô, chở đi nhiều nơi nhằm uy hiếp tinh thần.

Trên xe, các đối tượng liên tục yêu cầu phải bồi thường tiền sửa xe, đe dọa nếu không đưa tiền sẽ báo công an xử lý về việc va chạm giao thông, đồng thời hăm dọa có súng trong người để buộc các nạn nhân giao tiền.

Do lo sợ, nhóm thanh thiếu niên gom được 2 triệu đồng và rút tiền mặt tại cây xăng giao cho các đối tượng. Sau khi nhận tiền, nhóm của Lê Phạm Minh Vũ mới thả nhóm này xuống xe.

Đối với thanh niên tên Nam, do chưa liên hệ được với gia đình để lấy tiền nên các đối tượng vẫn tiếp tục giữ trên ô tô. Đến khoảng 9h cùng ngày, khi người nhà Nam đến gặp để giải quyết, Lê Phạm Minh Vũ yêu cầu phải đưa 8 triệu đồng mới trả xe và thả người. Sau khi nhận được 7,5 triệu đồng, các đối tượng mới thả Nam về.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương xác minh, truy xét, qua đó đã làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, xác định các đối tượng liên quan, đồng thời bắt giữ 3 người.

Theo cơ quan điều tra, với thủ đoạn sử dụng ô tô chặn xe, ép các nạn nhân lên xe rồi lấy cớ va quệt xe để yêu cầu bồi thường, kết hợp đánh đập, đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm buộc các nạn nhân phải giao tiền, nhóm đối tượng người thực hiện 2 vụ cưỡng đoạt tài sản, chiếm đoạt tổng số 9,5 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Lê Phạm Minh Vũ chia cho Nguyễn Đình Kiên 500 nghìn đồng, Lê Danh Vũ 1 triệu đồng, số tiền còn lại sử dụng để chi tiêu cá nhân.