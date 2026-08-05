Thủ đô Moskva tăng cường phòng thủ trước nguy cơ UAV tấn công

Trả lời trước báo giới hôm nay (5/8), Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga ngày càng trở nên dày đặc, trong đó khoảng 2/3 lượng máy bay không người lái được phóng về phía thủ đô Moskva.

Khói bốc lên sau các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine tại Podolsk, vùng Moskva, Nga ngày 20/7 (Ảnh: Reuters)

Theo chỉ đạo của Tổng thống Vladimir Putin, chính quyền thành phố đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và lực lượng phòng không nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh và nâng cao khả năng phát hiện, đánh chặn UAV từ sớm.

Hiện thủ đô Moskva của Nga cũng đang sản xuất nhiều loại phương tiện đánh chặn UAV, đồng thời tích cực thu thập thông tin từ radar quân sự và dân sự, hệ thống khẩn cấp 112, mạng lưới camera giám sát và phản ánh của người dân. Các dữ liệu này được xử lý bằng công nghệ số và liên tục chia sẻ với các địa phương, doanh nghiệp trên toàn quốc.

Ông Sobyanin cho biết Moskva cũng hỗ trợ các khu vực khác xây dựng phương án phòng thủ tổng hợp, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hệ thống bảo vệ và cung cấp một số phương tiện đánh chặn UAV.