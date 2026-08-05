Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Ngoại giao

(VTC News) -

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 306/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao (có hiệu lực từ ngày 3/8).

Trụ sở Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Viên Minh)

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Ngoại giao có 24 đơn vị trực thuộc, gồm: Vụ Châu Âu, Vụ Châu Mỹ, Vụ Đông Bắc Á, Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương, Vụ Trung Đông - Châu Phi, Vụ Chính sách đối ngoại, Vụ Ngoại giao kinh tế, Vụ ASEAN, Vụ Ngoại giao đa phương và Các vấn đề quốc tế, Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Vụ Thông tin Báo chí, Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng Bộ, Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Cục Lãnh sự, Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại, Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hoá, Cục Quản trị Tài vụ, Sở Ngoại vụ TP.HCM, Ủy ban Biên giới quốc gia, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Học viện Ngoại giao, Báo Thế giới và Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Trong đó, Học viện Ngoại giao, Báo Thế giới và Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Ngoại giao. Các đơn vị còn lại là tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được Chính phủ thành lập và do Bộ Ngoại giao trực tiếp quản lý.

Chính phủ quy định Ủy ban Biên giới quốc gia là Cục loại 1. Các vụ Tổ chức cán bộ, Luật pháp và Điều ước quốc tế, Châu Âu, Châu Mỹ, Đông Bắc Á, Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương được tổ chức 3 phòng; Vụ Trung Đông - Châu Phi được tổ chức 2 phòng.

Nghị định nêu rõ, Bộ Ngoại giao là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng thống nhất quản lý nhà nước về đối ngoại trong hệ thống chính trịm gồm: Công tác ngoại giao nhà nước, biên giới, lãnh thổ quốc gia, công tác về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, quản lý các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và hoạt động của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao theo quy định của pháp luật.

Bộ Ngoại giao có chức năng tham mưu định hướng chiến lược, giúp việc trực tiếp, thường xuyên cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện thống nhất quản lý trong hệ thống chính trị về công tác đối ngoại.

Bộ Ngoại giao còn có chức năng tổ chức triển khai đường lối, chủ trương, chính sách và các hoạt động đối ngoại Đảng, đối ngoại của Quốc hội và Nhà nước; giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại tại địa phương.