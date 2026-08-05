Đại biểu Quốc hội đề xuất đưa kim cương vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện

(VTC News) -

Kiến nghị trên được đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An đưa ra khi thảo luận vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, chiều 5/8.

Theo đó, hầu hết ý kiến ủng hộ việc cắt giảm giấy phép, điều kiện kinh doanh trong quá trình sửa đổi Luật Đầu tư. Theo tờ trình Quốc hội, Chính phủ đề xuất cắt giảm 58 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, từ ngày 1/3/2027. Số này tăng thêm 2 lĩnh vực so với Nghị quyết số 66.17/2026, hiệu lực tới hết tháng 2/2027.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề xuất “quản” chặt hơn với một số ngành nghề, trong đó có kim cương.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai).

Đại biểu Trịnh Xuân An nêu thực tế thời gian qua hoạt động kinh doanh vàng và kim cương diễn biến phức tạp, đây là vấn đề lớn và cần bàn luận thêm. Hiện trong dự thảo Luật đã quy định kinh doanh vàng (trừ vàng trang sức, mỹ nghệ) là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

“Qua các vụ việc của PNJ hay kim cương vừa rồi, cần đưa kinh doanh kim cương vào ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, thậm chí là điều kiện chặt với lĩnh vực này”, ông Trịnh Xuân An đề xuất.

Theo thông tin được Công an tỉnh Thanh Hóa công bố ngày 22/7, mở rộng chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, công an khởi tố thêm 4 bị can. Các bị can bị khởi tố liên quan đến SJC, trong đó có Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh SJC.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng giám đốc Công ty SJC, đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hong Kong (Trung Quốc), vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ. Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu.

Sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, 3 đối tượng liên quan cũng đã bị khởi tố là Trần Công, Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc thực hiện việc bán, vận chuyển, giao số kim cương này cho SJC.

Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân.

Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh. Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (là đơn vị kiểm định của Công ty SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng hóa nhập lậu.