Quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Ngày 5/8, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ hai (Khu B) trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM).

Trong ngày, lực lượng chức năng tiếp tục di dời đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thuộc Khu B nhằm tiếp cận những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra hình dạng, đặc điểm hài cốt và di vật liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Do đây là khu vực đồi đất được đắp trong quá trình cải tạo công viên, khối lượng đất cần xử lý rất lớn. Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục huy động 3 máy cuốc và một xe ben, tổ chức thi công liên tục. Riêng trong ngày 5/8, hơn 300 m³ đất được di dời để mở rộng khu vực tìm kiếm.

Qua quá trình khai quật, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 7 bộ di vật kèm theo.

Như vậy, tính đến hết ngày 5/8, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 209 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong số này có 183 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 26 bộ hài cốt được quy tập tại 6 vị trí mộ tập thể. Trong đó, Khu A có 2 vị trí mộ tập thể, Khu B có 4 vị trí.

Khu B là vị trí tìm kiếm thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng, được mở rộng sau quá trình thu thập thông tin từ các nhân chứng và khảo sát thực địa, cách khu vực tìm kiếm ban đầu (Khu A) khoảng 50 m.

Những ngày qua, việc mở rộng rãnh mộ tại Khu B liên tục phát hiện thêm hài cốt và di vật. Ngày 3/8, lực lượng làm nhiệm vụ quy tập 14 bộ hài cốt; ngày 4/8 tiếp tục quy tập 15 bộ và ngày 5/8 thêm 12 bộ.

Chỉ trong ba ngày từ 3-5/8, lực lượng chức năng đã quy tập thêm 41 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B.

Trước đó, tại Khu A, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ cùng các vị trí mộ tập thể. Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di dời Bia tưởng niệm tại khu vực tìm kiếm, qua đó tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại Khu A.

Công tác tìm kiếm tại cả hai khu vực sẽ tiếp tục được triển khai nhằm tìm kiếm, quy tập những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại dưới lòng đất.