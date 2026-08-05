5 ứng dụng buộc người dùng vận động trước khi được lướt mạng xã hội

(VTC News) -

Thói quen doomscrolling - lướt mạng xã hội liên tục trong nhiều giờ, không chỉ gây nghiện mà còn ảnh hưởng đến tư thế, thị lực và sức khỏe tinh thần. Để hạn chế tình trạng này, nhiều nhà phát triển đã tạo ra các ứng dụng yêu cầu người dùng hoàn thành một hoạt động thể chất trước khi có thể mở TikTok, Instagram hay YouTube.

Digital Carrot

Digital Carrot cho phép khóa các ứng dụng, trò chơi hoặc website gây xao nhãng cho đến khi người dùng hoàn thành mục tiêu về vận động, năng suất hoặc thời gian sử dụng thiết bị.

Ứng dụng có thể kết nối với Apple Watch và các thiết bị đeo thông minh để theo dõi số bước chân, đồng thời hỗ trợ đặt mục tiêu như đi bộ 6.000 bước mỗi ngày hoặc hoàn thành buổi tập kéo dài 60 phút tại phòng gym trước khi mở ứng dụng giải trí.

Hiện Digital Carrot đã có trên iPhone, Android, macOS, Windows và Linux. Người dùng có thể sử dụng ứng dụng miễn phí, hoặc trả phí cho các tính năng nâng cao.

MeBeMe

Ứng dụng không khóa điện thoại mà khuyến khích người dùng hình thành thói quen tích cực thông qua các “nhiệm vụ hệ thống” ngoài đời thực.

Khi bắt đầu, người dùng sẽ chọn một danh tính (identity) mà mình muốn hướng tới trong số hơn 75 hình mẫu thuộc các nhóm chủ đề khác nhau như Trí tuệ (nhà toán học, nhà khoa học, người chơi cờ), Thể chất (vận động viên, vũ công, người đạp xe) hay các mối quan hệ xã hội…

Ứng dụng sẽ thỉnh thoảng gửi các thông báo nhiệm vụ để người dùng thực hiện, như vài động tác bật cao chống tay (burpee), khởi động trong ba phút hoặc dành thời gian giao tiếp với người khác trước khi tiếp tục sử dụng điện thoại. Ứng dụng cũng có các thử thách dành cho người chạy bộ, đạp xe, tập gym hoặc khiêu vũ.

MeBeMe hiện được phát hành miễn phí trên iPhone.

StepBloc

StepBloc được thiết kế để khuyến khích người dùng vận động trước khi sử dụng các ứng dụng giải trí. Ứng dụng sẽ khóa những app đã chọn như TikTok, instagram, YouTube hoặc trò chơi cho đến khi người dùng hoàn thành mục tiêu đã đặt, chẳng hạn đi đủ số bước chân hoặc thực hiện các bài tập như chống đẩy, plank hay squat trong một khoảng thời gian nhất định.

StepBloc sử dụng cảm biến chuyển động trên điện thoại để theo dõi quá trình vận động, hạn chế tình trạng gian lận. Ngoài ra, ứng dụng còn tích hợp các tính năng như lên lịch khóa ứng dụng, đặt giới hạn thời gian sử dụng hằng ngày và thống kê thời gian tập trung.

Ứng dụng được phát hành miễn phí trên iPhone, nhưng người dùng cần đăng ký gói trả phí để sử dụng đầy đủ các tính năng.

Steppin

Steppin buộc người dùng phải đi bộ để đổi lấy thời gian sử dụng điện thoại. Ứng dụng hoạt động dựa trên triết lý “muốn lướt mạng, phải bước đi”, thông qua việc kết nối trực tiếp với dữ liệu đếm bước chân trên iPhone.

Người dùng có thể tự do thiết lập tỷ lệ, chẳng hạn như đi bộ 100 bước để đổi lấy 1 phút lướt TikTok hoặc Instagram. Bên cạnh cơ chế quy đổi thú vị này, Steppin còn tích hợp tính năng khóa sâu (Deep Focus Schedules) giúp người dùng tập trung tuyệt đối vào những khung giờ cố định mà không thể dùng bước chân để gian lận.

Hiện nhà phát triển đang mở khóa hoàn toàn miễn phí toàn bộ các tính năng cao cấp (Pro) cho người dùng iOS 17 trở lên.

TouchGrass

Đây là một ứng dụng kiểm soát thời gian sử dụng điện thoại “nghiêm khắc”, hoạt động dựa trên câu tiếng lóng nổi tiếng của cư dân mạng: “Hãy ra ngoài và chạm tay vào cỏ đi” (Touch Grass).

Touch Grass sẽ khóa chặt các ứng dụng giải trí do người dùng chọn. Cách duy nhất để mở khóa chúng là người dùng phải thực sự đứng dậy, đi ra ngoài trời, dùng camera của ứng dụng chụp lại hình ảnh bàn tay mình đang chạm vào cỏ thật.

Hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp sẽ quét hình ảnh để xác minh, nếu người dùng cố tình gian lận bằng cây giả hoặc cây trồng trong nhà, ứng dụng sẽ từ chối mở khóa ngay lập tức.

Phiên bản miễn phí của Touch Grass cho phép người dùng khóa hai ứng dụng gây xao nhãng nhất cùng một quyền “bỏ qua không cần chạm cỏ” miễn phí mỗi tháng.

Hiện tại, ứng dụng đã có mặt chính thức trên nền tảng iOS của Apple và các phiên bản tương tự cũng đã xuất hiện trên Google Play dành cho Android.