Sau 2 thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy giờ ra sao?

(VTC News) -

Năm 2026 đánh dấu tròn 2 thập kỷ Mai Phương Thúy giành vương miện Hoa hậu Việt Nam. Chừng ấy năm trôi qua, dù có cả "rừng" người đẹp liên tiếp xuất hiện, cô vẫn là một trong những hoa hậu có sức hút lớn với khán giả.

Sau khi chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy trở thành một trong những cái tên được công chúng săn đón nhiều nhất. Người đẹp sinh năm 1988 đại diện Việt Nam tham gia Miss World và lọt top 17. Từ đó đến nay, nàng hậu luôn là sao hạng A của showbiz Việt dù có rất ít hoạt động trong làng giải trí. Cô chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở vài sự kiện của bạn bè thân quen.

Thậm chí, người đẹp từng chia sẻ rằng cô không muốn được gọi là nghệ sỹ vì đã từ lâu ít tham gia nghệ thuật.

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hoa hậu giàu nhất showbiz Việt

Không hoạt động nghệ thuật sôi nổi song Mai Phương Thúy vẫn sở hữu khối tài sản lớn nhờ thành công trong công việc kinh doanh. Cô từng được mệnh danh là “Hoa hậu giàu nhất showbiz Việt”, thậm chí được gọi là “đại gia ngầm” với khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Thời gian qua, Mai Phương Thuý được biết đến là nhà đầu tư mát tay trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán, với khả năng phán đoán và phân tích thị trường tốt.

Nàng hậu sở hữu khối tài sản lớn nhờ thành công trong việc kinh doanh.

Người đẹp từng chia sẻ, cô bén duyên với chứng khoán từ năm 20 tuổi và nhanh chóng bị cuốn hút bởi sự sôi động, tiềm năng sinh lời của thị trường. Cô dành hàng giờ mỗi ngày để nghiên cứu báo cáo tài chính, theo dõi sát sao tin tức kinh tế và học hỏi kinh nghiệm từ các nhà đầu tư lớn, xem đây như một nghề nghiệp nghiêm túc.

Ngoài đầu tư chứng khoán và bất động sản, Hoa hậu Mai Phương Thúy còn sở hữu một nhà hàng sang trọng tại trung tâm TP.HCM và là chủ của một công ty khoảng 40 nhân viên. Cô cũng đầu tư vào một số dự án điện ảnh, như rót vốn vào bộ phim Chị chị em em (2019) với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Chi Pu và Thanh Hằng. Ở lĩnh vực nào, Mai Phương Thúy cũng gặt hái được thành công.

38 tuổi độc thân, kín tiếng chuyện yêu đương

Sau 20 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc Mai Phương Thúy vẫn được đánh giá là đỉnh cao. Khi đứng chung khung hình với các mỹ nhân mới, cô vẫn nổi bật, thu hút.

Từng có thời điểm, nàng hậu tăng cân mất kiểm soát, song sau đó tích cực tập luyện để cải thiện ngoại hình, thực hiện những bộ ảnh theo phong cách nóng bỏng. Ở tuổi U40, Hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, vẻ ngoài tràn đầy sức sống và vóc dáng chuẩn.

Nàng hậu sở hữu sắc vóc nóng bỏng ở tuổi 38.

Giàu có, xinh đẹp nhưng Mai Phương Thúy rất kín tiếng chuyện đời tư. Ở tuổi 38, nàng hậu vẫn chọn cuộc sống độc thân.

Năm 2023, Mai Phương Thúy từng tiết lộ cô đã trữ đông trứng; việc này khiến cô yên tâm hơn khi kéo dài thời điểm kết hôn và sinh con. Người đẹp chia sẻ rằng cô sẽ cố gắng lập gia đình sớm nhất có thể.

Mai Phương Thúy tâm sự, nhiều năm qua, cô để danh hiệu hoa hậu lại phía sau không phải vì quên lãng, mà để học cách nhìn cuộc sống bằng những lăng kính khác. Cô muốn được là chính mình ở những phiên bản không cần hào quang, không cần khuôn mẫu.