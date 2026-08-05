VinFast Evo Lite thành xe du lịch 'hot', du khách nhìn là thích

(VTC News) -

Không cần bằng lái, di chuyển tiện lợi

Anh Chu Đức Bá hiện điều hành một cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng, đồng thời cung cấp dịch vụ cho thuê xe máy để du khách khám phá thành phố. VinFast Evo Lite là mẫu xe được anh lựa chọn vào đội hình cho thuê.

“Evo Lite là mẫu xe không yêu cầu người điều khiển phải xuất trình giấy phép lái xe nên người nước ngoài có thể chạy xe thuận tiện hơn. Ngoài ra, kích thước, khả năng vận hành của xe đủ đầm chắc và linh hoạt để phục vụ nhu cầu đi lại nên mẫu xe này luôn kín lịch thuê”, anh Bá chia sẻ.

Với chiều dài 1.856 mm và chiều cao 1.133 mm, anh Bá đánh giá đây là kích thước vừa đủ để vận hành linh hoạt trong phố, vừa đủ cân đối để nhiều vị khách nước ngoài có được tư thế ngồi thoải mái. Ngoài ra, thiết kế của xe cũng khiến khách hàng thích thú nhờ bảng màu bắt mắt và những đường nét bo tròn tinh tế.

“Nhiều khách du lịch nhìn thấy phần đầu xe và màu sắc của Evo Lite đã ’kết‘ ngay, tôi đang có 6 chiếc xe của mẫu này và khách luôn phải đặt trước ít nhất một ngày mới có slot thuê”, anh Bá cho biết.

Trên trang TikTok Cholo and Poleng, một cặp vợ chồng người Philippines đã chia sẻ về chuyến du lịch Đà Nẵng từ phường Sơn Trà tới phường Hội An bằng VinFast Evo Lite. Hai du khách chạy xe dọc bờ biển Mỹ Khê, khám phá những con phố nhỏ tại Hội An và thưởng thức các món đặc sản trên đường đi. Evo Lite có tốc độ tối đa gần 50 km/h ở chế độ Sport và 39 km/h ở chế độ Eco.

Hai chế độ vận hành giúp khách du lịch, kể cả người mới làm quen với xe, dễ kiểm soát tốc độ trong suốt hành trình.

Đổi pin nhanh, khách thuê thoải mái đi xa

Bên cạnh khả năng vận hành linh hoạt, công nghệ đổi pin cũng nhận được phản hồi tích cực từ người dùng. Theo reviewer Đăng Nguyễn (kênh AutoPro), chủ xe chỉ cần quét mã QR trên ứng dụng, đặt pin cũ vào khay chỉ định và nhận pin mới theo hướng dẫn trên màn hình.

Với tổng thời gian thao tác chưa đầy một phút, việc đổi pin xe máy điện VinFast thậm chí còn nhanh hơn thời gian trung bình nạp nhiên liệu của một mẫu xe máy xăng. Với nhiều du khách, đổi pin cũng trở thành một trải nghiệm mới khi đi du lịch tại Việt Nam.

“Khách thuê chỉ trả tiền xe theo ngày, không phát sinh tiền xăng. Đổi pin nhanh, không mất phí, mạng lưới tủ dày nên có khách đi gần 200 km trong hai ngày”, anh Chu Đức Bá chia sẻ.

Hiệu quả khai thác của Evo Lite còn đến từ chi phí năng lượng thấp. Theo anh Bá, chủ xe được hỗ trợ tối đa 20 lần đổi pin mỗi tháng đến ngày 30/6/2028, trong khi phí thuê pin từ 175.000 đồng/tháng. Nhờ đó, cơ sở cho thuê có thể kiểm soát chi phí ngay cả khi xe hoạt động liên tục.

Về chi phí sở hữu, Evo Lite bản thuê pin có giá niêm yết 14,3 triệu đồng cho tùy chọn thuê pin. Ngoài ra, khách hàng đang sở hữu các dòng ô tô, xe máy điện VinFast sẽ được hỗ trợ thêm 1-2 triệu đồng khi mua xe máy. Sau khi áp dụng toàn bộ chính sách, chi phí sở hữu Evo Lite chỉ còn khoảng 12 triệu đồng.

Từ những cung đường trong phố tới những hành trình khám phá dài cả trăm km, Evo Lite tiếp tục tạo nên “cơn sốt” trong cộng đồng người dùng nhờ sự bền bỉ, tiết kiệm và hữu dụng.