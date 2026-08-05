Khảo sát CDK Global: 94% chủ xe điện không muốn quay lại xe xăng

(VTC News) -

Sự tin tưởng vững chắc này từ phía người tiêu dùng, kết hợp cùng những chính sách hỗ trợ vĩ mô quyết liệt từ chính phủ các nước, đang tạo ra một lực đẩy không thể đảo ngược cho kỷ nguyên giao thông xanh.

Trải nghiệm vượt trội và sự trung thành của người dùng

Nghiên cứu mang tên “2026 CDK EV Ownership Study” do hãng phân tích dữ liệu CDK Global thực hiện đã mang đến một cái nhìn sâu sắc, thực tế về hành vi và tâm lý của người dùng xe điện. Bất chấp những lùm xùm hay thông tin tiêu cực đôi khi bị thổi phồng trên các diễn đàn mạng, dữ liệu thu thập từ những người đang trực tiếp sở hữu và sử dụng xe điện hàng ngày tại Mỹ cho thấy một con số áp đảo: 94% khách hàng khẳng định họ sẽ không bao giờ quay lại mua xe xăng truyền thống.

Một trạm sạc xe điện ở Anh.

Khảo sát của CDK không chỉ dừng lại ở những câu hỏi bề mặt mà theo dõi sát sao toàn bộ hành trình sở hữu của khách hàng, từ lúc bước vào đại lý, quá trình giao dịch cho đến thói quen lái xe và cắm sạc mỗi ngày. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho thấy, một khi đã làm quen và trải nghiệm những lợi ích thực tiễn của phương tiện xanh, người dùng rất khó chấp nhận trở lại với phương tiện cũ.

Lý giải cho tỷ lệ trung thành cao kỷ lục này, báo cáo đánh giá mức độ hài lòng APEAL năm 2026 của tổ chức uy tín J.D. Power đã chỉ ra những ưu điểm cốt lõi khiến người dùng thực sự “phải lòng” chiếc xe của họ. Báo cáo này đo lường mức độ gắn kết cảm xúc và sự hài lòng tổng thể của chủ xe đối với phương tiện mới mua.

Dữ liệu cho thấy xe điện áp đảo hoàn toàn với 910 trên 1.000 điểm hài lòng, bỏ xa mức trung bình 850 điểm của nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong, bao gồm cả xe xăng, diesel và hybrid. Đáng chú ý hơn, điểm số hài lòng của nhóm xe điện đã tăng vọt 22 điểm so với năm ngoái, một minh chứng cho thấy các nhà sản xuất đang ngày càng lắng nghe và hoàn thiện sản phẩm của mình tốt hơn.

Sự khác biệt lớn nhất tạo nên khoảng cách điểm số này nằm ở hệ truyền động. Ở hạng mục cốt lõi này, xe điện đạt điểm số cao hơn xe xăng tới 109 điểm. Người dùng đánh giá rất cao đặc tính vận hành đặc thù của động cơ điện, nổi bật là khả năng tăng tốc bốc, phản hồi chân ga tức thời, vận hành mượt mà và triệt tiêu gần như hoàn toàn tiếng ồn cũng như độ rung lắc thường thấy trên động cơ đốt trong.

Không chỉ dừng lại ở cảm giác sau vô lăng, chủ xe điện còn tỏ ra hài lòng hơn hẳn ở hàng loạt tiêu chí quan trọng khác như trải nghiệm khởi động xe thông minh, hệ thống thông tin giải trí hiện đại, sự thoải mái của không gian nội thất, cùng với khả năng tiết kiệm chi phí nhiên liệu rõ rệt trong quá trình sử dụng dài hạn.

Cú hích từ các chính sách vĩ mô và nỗ lực hoàn thiện hạ tầng

Sự hài lòng của người dùng là điều kiện cần, nhưng để xe điện thực sự bùng nổ và thay thế hoàn toàn xe xăng, sự can thiệp và hỗ trợ từ các chính phủ là điều kiện đủ. Nhận thức rõ điều kiện tiên quyết này, nhiều quốc gia tại khu vực châu Á đang khẩn trương tung ra các gói ưu đãi khổng lồ và quy định bắt buộc nhằm dọn đường cho phương tiện điện hóa.

Tại Philippines, chính phủ nước này đang chuẩn bị gói trợ cấp 1 tỷ USD nhằm phát triển toàn diện chuỗi cung ứng pin và mạng lưới trạm sạc. Ở cấp địa phương, thành phố Cebu đề xuất yêu cầu các trạm xăng dầu hiện hữu lắp đặt ít nhất hai trụ sạc xe điện, giúp giải quyết triệt để nỗi lo hết pin. Đồng thời, Bộ Năng lượng Philippines cũng đặt mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ nâng số lượng trạm sạc từ 1.600 trạm hiện nay lên 7.000 trạm vào năm 2028.

Xe buýt điện tại Ấn

Để bảo vệ và tự cường ngành công nghiệp nội địa, Indonesia tuyên bố ưu tiên chính sách ưu đãi xe điện cho các thương hiệu quốc gia. Nước này đang quy hoạch một khu công nghiệp ô tô chuyên biệt rộng 412 ha tại Subang, Tây Java. Đồng thời, tập đoàn nhà nước PT LEN đã phân phối thành công 3.000 chiếc xe máy điện chuyên dụng, tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục mở rộng quy mô dự án xe điện quốc gia trong tương lai.

Tại Ấn Độ, nỗ lực điện hóa đang diễn ra quyết liệt. Thủ đô New Delhi đặt mục tiêu 95% phương tiện đăng ký mới là xe điện vào năm 2027. Ở cấp địa phương, bang Meghalaya đã chính thức phê duyệt “Chính sách Xe điện 2026”, trợ giá trực tiếp lên tới 25.000 rupee (khoảng 7,5 triệu đồng) và miễn hoàn toàn lệ phí đăng ký cho người mua. Những hỗ trợ mạnh tay này, đi kèm với cam kết mở rộng hệ sinh thái trạm sạc, sẽ giúp phá vỡ rào cản chi phí và đáp ứng nhu cầu sử dụng xe điện đang tăng cao.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa mức độ hài lòng vượt trội của người tiêu dùng và chiến lược thúc đẩy mạnh mẽ, đồng bộ từ các quốc gia đang tạo ra một bức tranh vô cùng tươi sáng cho tương lai của xe điện và giao thông xanh sẽ sớm trở thành chuẩn mực mới trên toàn cầu.