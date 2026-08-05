Mực nước sông Nậm Pàn lên nhanh, Sơn La cảnh báo nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở

(VTC News) -

Đài Khí tượng thuỷ văn Sơn La cho hay, trong 6 giờ qua (1-7h ngày 5/8), trên sông Nậm Pàn mực nước lên nhanh. Mực nước tại trạm thủy văn Hát Lót lúc 7h ở mức 514,05m, cao hơn cấp báo động (BĐ)3 là 0,55m, thấp hơn lũ lịch sử tháng 8/2018 là 3,23m.

Dự báo khoảng 13-19h cùng ngày, mực nước tại trạm thủy văn Hát Lót khả năng lên đến mức 514,50m, cao hơn cấp BĐ3 1m, thấp hơn lũ lịch sử tháng 8/2018 là 2,78m và tiếp tục duy trì ở cấp BĐ3.

“Mực nước sông lên cao gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông. Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lớn trong nhiều ngày qua, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại một số khu vực xã, phường Chiềng Lương, Mai Sơn, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Mường Bú.

Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại các khu vực sườn đồi dốc, taluy các tuyến đường giao thông; sụt lún đất tại các khu vực có kết cấu đất kém trong tỉnh”, Đài Khí tượng thuỷ văn Sơn La cảnh báo.

Nước sông lên nhanh, nguy cơ gây ra lũ ống, lũ quét và sạt lở ở Sơn La. (Ảnh minh hoạ)

Cũng theo cơ quan khí tượng, các địa phương có cầu treo, ngầm tràn trên các sông suối nhỏ cần cảnh báo người dân chú ý khi di chuyển qua ở thời điểm có mưa lũ lớn.

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua và sáng nay (5/8), Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và rải rác dông. Lượng mưa từ 19h ngày 4/8 đến 8h ngày 5/8 có nơi trên 100mm như các trạm Kim Quan (Tuyên Quang) 135mm; Móng Cái (Quảng Ninh) 124,8mm; Kim Anh (TP Hà Nội) 116,8mm; Phúc Yên (Phú Thọ) 112,8mm...

Từ 5/8 đến đêm 6/8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-140mm, có nơi mưa rất to trên 250mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 7/8, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần.