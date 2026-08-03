Mưa lớn gây ngập úng nhiều khu vực ở Lào Cai

(VTC News) -

Sáng 3/8, nhiều khu vực trên địa bàn phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai bị ngập cục bộ. Tại một số vị trí, nước dâng cao trên 1 m, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và phương tiện.

Các điểm ngập tập trung trên tỉnh lộ 156 đoạn đi qua địa bàn phường, khu vực tổ 1, tổ 2 Duyên Hải cùng một số tuyến đường thấp trũng. Do mực nước dâng nhanh, nhiều xe không thể tiếp tục đi lại, buộc phải dừng lại hoặc chuyển sang lộ trình khác để bảo đảm an toàn.

Đến khoảng 10h cùng ngày, mưa vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, tuy nhiên nước tại các điểm ngập đã có dấu hiệu rút dần.

Theo chính quyền địa phương, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người. Công tác rà soát, thống kê thiệt hại về tài sản vẫn đang được các đơn vị chức năng triển khai.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn phường Lào Cai ngập sâu. (Ảnh: Đỗ Thuý Hường)

Ngay sau khi xảy ra ngập úng, UBND phường Lào Cai chỉ đạo lực lượng công an, quân sự cùng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Các lực lượng đã tổ chức dọn dẹp đất, đá trên mặt đường, khơi thông hệ thống thoát nước, căng dây, cắm biển cảnh báo tại các vị trí ngập sâu, đồng thời bố trí lực lượng túc trực để hướng dẫn người và xe đi lại an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trong khi nhiều khu vực vẫn chịu ảnh hưởng của mưa, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai tiếp tục phát đi cảnh báo về khả năng xuất hiện mưa dông trên diện rộng.

Theo cơ quan khí tượng, số liệu từ ảnh vệ tinh, hệ thống định vị sét và radar thời tiết vào rạng sáng 3/8 cho thấy nhiều vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh, gây mưa rào và có nơi mưa to kèm dông tại các xã, phường Lâm Thượng, Tân Lĩnh, Lục Yên và Mường Lai.

Lực lượng chức năng triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân. (Ảnh: Đỗ Thuý Hường)

Các khối mây đối lưu từ Tuyên Quang và Sơn La vẫn đang dịch chuyển về phía Lào Cai. Khi kết hợp với vùng mây đang hình thành tại chỗ, khả năng xuất hiện mưa dông trên phạm vi rộng sẽ tăng lên trong những giờ tới.

Cơ quan khí tượng nhận định các vùng mây tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa rào, cục bộ mưa to kèm dông, gió giật mạnh tại các khu vực đã có mưa, sau đó lan sang nhiều địa phương khác như Chế Tạo, Lao Chải, Mù Cang Chải, Nghĩa Đô, Xuân Hòa, Bảo Yên, Phúc Khánh, Khánh Hòa, Phúc Lợi, Lâm Giang, Châu Quế, Mường Hum, Ngũ Chỉ Sơn, Bát Xát và Cốc San.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong cơn dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bên cạnh đó, do nhiều địa phương trong tỉnh đã hứng chịu mưa kéo dài trong thời gian qua, nền đất ở nhiều khu vực đã bão hòa nước. Vì vậy, nếu mưa tiếp tục xuất hiện với cường độ lớn, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét tại vùng đồi núi, ven sông suối và ngập úng cục bộ ở các khu vực trũng thấp sẽ gia tăng.

Hiện cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá được xác định ở cấp 1.