Volkswagen Việt Nam nhận cọc ID. ERA 9X, giá dự kiến dưới 3 tỷ đồng

(VTC News) -

Volkswagen Việt Nam đã chính thức mở nhận đặt cọc mẫu SUV cỡ lớn ID. ERA 9X trên toàn hệ thống đại lý. Mẫu xe dự kiến được bàn giao từ cuối tháng 10/2026 với mức giá dưới 3 tỷ đồng.

ID. ERA 9X là mẫu xe đầu tiên của Volkswagen ứng dụng công nghệ EREV (Extended Range Electric Vehicle - xe điện mở rộng phạm vi hoạt động). Theo hãng, đây cũng là mẫu xe EREV đầu tiên của Volkswagen được giới thiệu tại thị trường Việt Nam.

Khác với xe thuần điện, hệ truyền động EREV vẫn sử dụng mô-tơ điện để dẫn động bánh xe, trong khi động cơ xăng chủ yếu đảm nhiệm vai trò phát điện, bổ sung năng lượng cho bộ pin. Nhờ đó, xe có thể vận hành bằng điện trong phần lớn nhu cầu đi lại hằng ngày nhưng vẫn giảm đáng kể nỗi lo về hạ tầng sạc khi di chuyển đường dài. Volkswagen cho biết phạm vi hoạt động tối đa của ID. ERA 9X đạt 1.651 km theo chu trình thử nghiệm CLTC.

Theo Volkswagen, công nghệ EREV được định vị là một giải pháp điện hóa bổ sung bên cạnh xe thuần điện (BEV) và xe hybrid sạc ngoài (PHEV), phù hợp với những thị trường đang trong quá trình phát triển hạ tầng sạc như Việt Nam.

SUV hơn 5,2 m, khoang lái hướng tới trải nghiệm hạng sang

Volkswagen ID. ERA 9X thuộc nhóm SUV cỡ lớn với chiều dài hơn 5,2 m. Thiết kế ngoại thất kết hợp các đường nét vuông vức và bo tròn, trong khi khoang nội thất sử dụng phong cách đa tầng (Multi-layers), hướng đến không gian rộng rãi và hiện đại.

Một trong những điểm nhấn của mẫu xe là khoang hành khách “Executive Lounge” dành cho cấu hình 6 chỗ ngồi. Xe được trang bị hai màn hình 15,6 inch cho hàng ghế trước cùng màn hình giải trí 21,4 inch dành cho hàng ghế sau.

Ngoài ra, hàng ghế thứ hai còn có màn hình cảm ứng tích hợp trên cửa để điều khiển điều hòa, hệ thống âm thanh và các thiết lập ghế.

Volkswagen cũng trang bị nhiều tiện nghi cao cấp như ghế da Nappa, chế độ ghế Zero Gravity, massage, sưởi, làm mát, loa tích hợp tựa đầu, hệ thống âm thanh 27 loa, đèn viền nội thất 255 màu, điều hòa ba vùng có lọc bụi mịn PM2.5 và tạo ion âm, tủ lạnh trung tâm dung tích 7,6 lít cùng hệ thống tạo hương thơm nội thất.

Bên cạnh đó, xe còn có tính năng đánh lái bánh sau với chế độ Crab Walk, khả năng lội nước 700 mm, tám chế độ lái và cụm đèn LED Matrix. Hệ thống hỗ trợ lái sử dụng cảm biến LiDAR, 12 camera và 12 cảm biến siêu âm, kết hợp camera toàn cảnh 540 độ cùng nhiều tính năng hỗ trợ di chuyển trong không gian hẹp và lùi xe.

Hệ truyền động EREV cho phạm vi hoạt động hơn 1.600 km

Volkswagen ID. ERA 9X sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) với hai mô-tơ điện. Mô-tơ trước có công suất tối đa 160 kW (215 mã lực), trong khi mô-tơ sau đạt 220 kW (295 mã lực), cho tổng công suất kết hợp 380 kW (510 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 660 Nm.

Bộ pin dung lượng 65,2 kWh sử dụng kiến trúc điện áp 800 V, kết hợp động cơ xăng 1.5L EA211 EVO II đóng vai trò phát điện để duy trì năng lượng cho hệ thống. Theo Volkswagen, xe có thể sạc nhanh DC từ 10% lên 80% trong khoảng 16,5 phút.

Hãng cũng cho biết ID. ERA 9X đạt mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp 4,57 lít/100 km và từng lập Kỷ lục Guinness Thế giới về mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất đối với một mẫu SUV trên tuyến đường cao tốc Thanh Hải - Tây Tạng.

Volkswagen sẽ phân phối ID. ERA 9X với sáu lựa chọn màu ngoại thất và ba màu nội thất. Theo hãng, Việt Nam là một trong những thị trường đầu tiên được giới thiệu mẫu SUV này sau khi xe ra mắt tại Trung Quốc.