Iran sắp đạt thỏa thuận với Oman tại eo biển Hormuz

(VTC News) -

Eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch cho việc cung cấp dầu khí toàn cầu vẫn là tâm điểm của những nỗ lực ngoại giao bất thành cho đến nay. Trước xung đột, tất cả tàu thuyền đều được tự do đi lại, nhưng Iran quyết định đóng cửa eo biển trong thời chiến và hiện đang khăng khăng đòi giữ quyền kiểm soát và thu phí, điều mà Mỹ phản đối.

AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đưa tin một thỏa thuận sắp được ký kết với Oman về tuyến đường mới đi qua eo biển này.

Hình ảnh tàu chở hàng được nhìn thấy trên biển gần eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

“Giờ đây chúng ta sẽ đạt được sự hiểu biết về lộ trình có thể chấp nhận được đối với cả 2 bên, không phải lộ trình phía bắc cũng không phải lộ trình phía nam, mà là lộ trình tôn trọng chủ quyền của cả 2 bên và bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như an ninh của chúng ta”, ông Baqaei nói.

Tuy nhiên, ông Baqaei nhấn mạnh thỏa thuận như vậy không có nghĩa là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố mọi thỏa thuận đều phải bao gồm việc “mở cửa em biển Hormuz lập tức, hoàn toàn và chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Iran”.

Ngay từ đầu cuộc xung đột, ông Trump cũng nhấn mạnh xung đột là cần thiết để đối phó với chương trình hạt nhân của Iran. Các quốc gia phương Tây cáo buộc Iran đang tìm cách chế tạo bom hạt nhân, dù Tehran khẳng định chương trình này hoàn toàn mang tính dân sự.

Trong diễn biến liên quan, ông Trump cho biết Mỹ và Israel nhất trí tạm dừng cuộc tấn công mới vào Iran, khẳng định “khung sườn” của một thỏa thuận đã được thiết lập.

Sau khi các cuộc tấn công được nối lại vào tháng 7, nỗi lo ngại về việc xung đột có thể leo thang một lần nữa ngày càng gia tăng. Ông Trump đe dọa giáng đòn “rất mạnh” vào Iran và ông được cho đang cân nhắc cuộc tấn công mới, bao gồm cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, trong khi Đại sứ quán Mỹ trên khắp khu vực đều đặt trong tình trạng báo động.

Nhưng nhà lãnh đạo Mỹ dường như thay đổi lập trường sau một loạt hoạt động ngoại giao, bao gồm cuộc điện đàm với Thái tử Mohammed Bin Salman của Ả Rập Xê-út.

“Iran và các nước Trung Đông khác vừa yêu cầu chúng tôi tạm dừng mọi cuộc tấn công vì các điều khoản của một thỏa thuận được nhất trí. Dựa trên yêu cầu này, vì lợi ích tương lai của thế giới và cũng vì sự tồn tại của Iran thịnh vượng và thành công, tôi đồng ý hủy bỏ cuộc tấn công với điều kiện có thể nhanh chóng đạt được thoả thuận”, ông Trump đăng tải trên nền tảng Truth Social.

Hiện tại vẫn chưa rõ Tổng thống Mỹ muốn nói gì về tình trạng đàm phán. Truyền thông Iran phủ nhận việc Tehran yêu cầu ông Trump không tấn công.