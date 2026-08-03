Giá xăng dầu hôm nay 3/8: Giảm mạnh

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh phiên đầu tuần sau khi Mỹ tạm dừng các cuộc không kích Iran, khiến căng thẳng tạm thời hạ nhiệt và làm dịu những lo ngại về lạm phát.

Giới phân tích nhận định, việc các bên chưa nối lại hoạt động quân sự trong những ngày gần đây đã góp phần làm giảm “phần bù rủi ro” trên thị trường dầu mỏ. Tuy nhiên, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, trong khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Biển Đỏ ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng hải.

Theo Reuters, Iran đã siết chặt kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, lực lượng đồng minh Houthi của nước này tại Yemen tiếp tục đe dọa ngăn tàu thuyền đi qua eo biển Bab el-Mandeb ở phía nam Biển Đỏ, gây nguy hiểm cho tuyến đường xuất khẩu thay thế được Saudi Arabia và các nhà sản xuất khu vực khác sử dụng.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh. (Ảnh minh họa).

Giá dầu thế giới liên tục biến động do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cùng lo ngại gián đoạn vận tải qua các tuyến hàng hải chiến lược.

Các chuyên gia cho rằng, thị trường dầu mỏ sẽ biến động theo diễn biến liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời cảnh báo nguồn cung thực tế vẫn bị hạn chế dù căng thẳng đã phần nào lắng dịu.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 30/7, giá xăng dầu tăng đồng loạt. Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 1.500 đồng/lít, lên 22.380 đồng/lít và xăng E10 RON95 tăng 1.420 đồng/lít lên 22.850 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel tăng 1.860 đồng/lít lên 27.620 đồng/lít, dầu mazut tăng 910 đồng/lít lên mức 16.470 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, chi 500 đồng/lít với xăng, 1.000 đồng/lít với dầu diesel và 500 đồng/lít với dầu mazut.