Giá xăng dầu hôm nay 31/7: Quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ sau khi Saudi Arabia đang tìm cách thành lập liên minh quốc tế nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen.

Theo các nguồn tin của Reuters, thành phần của liên minh này hiện chưa được chốt và đang được thảo luận với hàng chục quốc gia. Động thái ngoại giao này phản ánh nỗ lực của các quốc gia vùng Vịnh nhằm bảo đảm hoạt động thương mại quốc tế không bị gián đoạn thông qua hợp tác đa phương.

Trước đó, lực lượng Houthi có quan hệ thân thiết với Iran, đã tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia, mở ra mặt trận mới chống Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến Iran. Các vụ tấn công cho thấy Houthi đang thực hiện lời đe dọa cản trở hoạt động xuất khẩu dầu của các nước Trung Đông. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng phiên thứ ba liên tiếp. (Ảnh minh họa).

Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital nhận định: “Thị trường cho rằng vẫn còn lượng lớn nguồn cung dầu có thể được đưa ra thị trường khi tình hình ổn định hơn. Điều này giúp hạn chế đà tăng của giá dầu”.

Trong khi đó, Iran và Oman đang tiến hành đàm phán về cơ chế quản lý eo biển Hormuz. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng Tehran đã bác bỏ đề xuất của Oman về việc cùng quản lý eo biển Hormuz và thu phí tự nguyện.

Ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế về khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, nhận định: “Việc Oman duy trì đối thoại với Iran có thể xem là nỗ lực ngoại giao nhằm từng bước khôi phục hoạt động bình thường tại eo biển Hormuz”.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, từng đảm nhận khoảng 25% lượng dầu mỏ và 20% khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được vận chuyển toàn cầu. Vì vậy, eo biển Hormuz lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của thị trường dầu mỏ kể từ khi xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 30/7, giá xăng dầu tăng đồng loạt. Cụ thể, cơ quan điều hành quyết định tăng 1.500 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 1.420 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 22.380 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 22.850 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel tăng 1.860 đồng/lít lên 27.620 đồng/lít, dầu mazut tăng 910 đồng/lít lên mức 16.470 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, chi 500 đồng/lít với xăng, 1.000 đồng/lít với dầu diesel và 500 đồng/lít với dầu mazut.

Như vậy, giá xăng dầu đã tăng 3 phiên liên tiếp sau một phiên giảm. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.