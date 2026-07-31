(VTC News) -

Thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, mưa dông rải rác

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất từ 23-26°C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thời tiết trong ngày nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều và đêm, mưa rào và dông xuất hiện rải rác với cường độ tăng dần, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Người dân cần lưu ý khả năng xảy ra ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu vực đô thị và nguy cơ sạt lở đất tại các địa phương miền núi nếu mưa kéo dài.

Duyên hải Nam Trung Bộ nắng ban ngày, mưa dông về chiều tối

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ dao động từ 25-28°C vào ban đêm và sáng sớm, cao nhất từ 31-34°C, có nơi vượt 34°C.

Ban ngày trời có nắng, thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, du lịch và đi lại. Tuy nhiên, riêng khu vực phía Bắc của vùng nhiều mây hơn, từ chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3 duy trì, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Sự chênh lệch thời tiết giữa ban ngày và chiều tối khiến người dân cần chủ động theo dõi dự báo thời tiết trong ngày để sắp xếp công việc và hành trình phù hợp.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 31/7: Mưa dông nhiều nơi, có nơi mưa rất to

Tây Nguyên tiếp tục có mưa lớn cục bộ

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23°C, có nơi dưới 20°C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31°C.

Trong ngày, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều và đêm, mưa xuất hiện trên diện rộng hơn, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Mưa lớn kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng thấp, sạt lở đất ở khu vực đồi núi và nước dâng trên các sông, suối nhỏ.

Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Theo cơ quan khí tượng, trong các cơn mưa dông ở miền Trung và Tây Nguyên đều có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết cực đoan có thể gây thiệt hại cho nhà cửa, cây trồng, vật nuôi cũng như ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Người dân được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo và cảnh báo thời tiết, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, suối, ngầm tràn khi mưa lớn xảy ra. Các địa phương miền núi cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại những khu vực có địa hình dốc hoặc đã bão hòa nước sau nhiều ngày mưa.

Thời tiết miền Trung hôm nay 31/7 mưa dông tiếp tục là hình thái thời tiết chủ đạo tại nhiều địa phương, đặc biệt từ chiều tối và đêm. Trong khi một số khu vực vẫn có nắng vào ban ngày, người dân không nên chủ quan bởi các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xuất hiện bất ngờ.