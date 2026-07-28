Tin mưa lớn trên 200mm ở miền Bắc và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

(VTC News) -

Tin mưa lớn diện rộng ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày và đêm 28/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm.

Từ 28/7 đến đêm 29/7, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa dao động 50-110mm, có nơi mưa rất to trên 170mm.

Miền Bắc mưa lớn trên diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngày và đêm 28/7, các khu vực từ Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm.

Ngày 29/7, mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ khả năng kết thúc. Từ 30/7, mưa lớn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ giảm dần.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 28/7, Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, khu vực này chưa ghi nhận nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 32°C.

Cụ thể, ngày mai 29/7, Hà Nội nhiều mây, trời mưa to, nhiệt độ cao nhất trong ngày 32°C, thấp nhất 25°C.

Ngày 30/7-1/8, khu vực này có mây, trời mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32°C, thấp nhất dao động 25-26°C. Trong mưa dông đề phòng lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong các ngày 2-6/8, Hà Nội tạnh ráo trở lại, trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngưỡng 31-32°C, nhiệt độ thấp nhất tăng nhẹ lên mức 27-28°C.