Hà Nội mưa lớn, sấm sét liên tục dội xuống, nguy cơ ngập úng loạt tuyến phố

(VTC News) -

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, trong những giờ qua, Hà Nội đã xuất hiện mưa vừa, mưa to. Dự báo trong vài giờ tới, mưa tiếp diễn với lượng mưa phổ biến 30-50 mm, có nơi cao hơn.

Đợt mưa này khả năng gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến 0,1-0,3m. Thời gian ngập khoảng 20-30 phút, có nơi ngập lâu hơn. Đáng lưu ý, một số tuyến phố có thể ngập sâu hơn với độ sâu lớn nhất 0,2-0,4m, có nơi sâu hơn.

Các điểm có khả năng ngập. (Nguồn: Đài Khí tượng thuỷ văn Bắc Bộ)

Mưa lớn khả năng gây ngập úng ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông và làm ngập các khu vực trũng thấp. Ngoài ra, đợt mưa này còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, đá tại các sườn dốc và bờ taluy, đồng thời gây ngập úng ở vùng ven sông và một số khu vực ngoại thành Hà Nội như Ba Vì, Sơn Tây và các địa bàn lân cận.

Ngoài ra, theo ghi nhận, trong đợt mưa lớn này, sấm sét liên tục dội xuống Hà Nội.

Không chỉ Hà Nội, loạt địa phương khác tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cũng hứng mưa lớn trong ngày 25/7. Cụ thể, các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 120mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 60mm chỉ trong 3 giờ.

Cùng ngày, các khu vực khác ở Bắc Bộ và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 10-20mm, cục bộ mưa to trên 50mm.

Từ chiều và đêm 25/7, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần.

Ngày và đêm 25/7, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-20mm, có nơi mưa to trên 50m, mưa tập trung vào chiều tối và tối. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm.

Trong những ngày tới, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.