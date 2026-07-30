Bị phát hiện nồng độ cồn, tài xế nói 'không uống rượu bia, mặt đỏ do làm việc'

Làm việc với lực lượng CSGT, người vi phạm cho biết mình vừa đi làm đồng về và đang trên đường đón các cháu tan học. Ông nhiều lần khẳng định mình không sử dụng rượu, bia, mặt có hơi đỏ là do lao động ngoài trời, cơ thể ra nhiều mồ hôi. Tuy nhiên, kết quả đo ghi nhận người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 1, dưới 0,25 mg/lít khí thở.