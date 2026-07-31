Đường hơn 1km ở Hà Nội dang dở gần 10 năm, dân sống mòn mỏi trong vùng quy hoạch

Video: Cảnh nhếch nhác, ô nhiễm trên tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ thi công dang dở gần 10 năm
Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (dài 1,12 km) vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Công trình dang dở không chỉ làm chậm tiến độ kết nối hạ tầng giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng chục hộ dân trong vùng quy hoạch.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, hai đầu tuyến tiếp giáp đường Phạm Hùng và đường Lê Đức Thọ đã cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, đoạn đi qua ngõ 252 đường Mỹ Đình vẫn chưa được giải phóng mặt bằng, trở thành “điểm nghẽn” khiến toàn bộ dự án phải đình trệ nhiều năm.
Dự án chậm tiến độ khiến nhiều căn nhà nằm trong diện giải tỏa xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt, ẩm thấp nhưng không thể sửa chữa hoặc xây mới. Một số hộ dân buộc phải chuyển đi nơi khác, trong khi những người ở lại tiếp tục sống trong cảnh chờ đợi dự án được triển khai.
Không chỉ ảnh hưởng đến nhà ở, việc công trình “đắp chiếu” suốt nhiều năm còn khiến hạ tầng đã đầu tư dần xuống cấp. Nhiều khu đất trống trong phạm vi dự án bị biến thành điểm tập kết rác tự phát.
Rác sinh hoạt, phế thải xây dựng và vật liệu cồng kềnh chất thành từng đống, tồn lưu nhiều ngày, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.
Tại nút giao Lê Đức Thọ - Nguyễn Hữu Dực, dự án vẫn trong tình trạng thi công dở dang. Nhiều khu đất chưa triển khai bị biến thành bãi đỗ xe tự phát, ô tô đỗ san sát.
Khu vực ngõ 252 đường Mỹ Đình chưa được giải phóng mặt bằng, đây cũng là “nút thắt” lớn nhất của dự án.
Theo ông Nguyễn Ngọc Tĩnh (75 tuổi), sinh sống hơn 20 năm tại khu vực giải tỏa ở Mỹ Đình, vướng mắc lớn nhất hiện nay là chính sách bồi thường và tái định cư. Theo ông, đất ở lâu năm tại khu vực bị thu hồi chỉ được bồi thường khoảng 30 - 33 triệu đồng/m² đối với vị trí mặt đường và khoảng 17 triệu đồng/m² đối với đất trong ngõ, trong khi đất tái định cư tại Xuân Phương có giá khoảng 39 triệu đồng/m². Chênh lệch lớn giữa giá bồi thường và giá đất tái định cư khiến nhiều hộ dân gặp khó khăn về tài chính.
Ông Tĩnh cho biết thêm, dự án kéo dài nhiều năm cũng khiến điều kiện sống của người dân ngày càng xuống cấp. Khu vực giải tỏa xuất hiện nhiều bãi rác tự phát, hệ thống thoát nước không hoàn chỉnh khiến nước thải chảy tràn ra đường.
Mỗi khi mưa lớn, nhiều ngõ xóm thường xuyên dềnh nước, nước từ cống thoát cùng nước thải tràn vào nhà dân. Để hạn chế thiệt hại, nhiều hộ phải bỏ hàng chục triệu đồng tôn nền, xây tường hoặc lắp tấm chắn trước cửa để ngăn nước.
Cùng chung nỗi lo, bà Hậu (cư dân khu vực giải tỏa) cho biết nhiều gia đình phải chấp nhận nâng nền nhà, xây bờ chắn hoặc chuyển sinh hoạt lên tầng trên mỗi khi mưa lớn. Theo bà, người dân đều đồng thuận với chủ trương đầu tư hạ tầng giao thông, song mong muốn cơ quan chức năng sớm rà soát chính sách bồi thường, giảm gánh nặng nghĩa vụ tài chính và có cơ chế hỗ trợ các hộ khó khăn được ghi nợ hoặc trả chậm khoản chênh lệch tiền sử dụng đất để ổn định cuộc sống.
Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông khu vực phía Tây, việc sớm tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng đối với dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ được xem là yêu cầu cấp thiết. Khi “điểm nghẽn” này được giải quyết, dự án sẽ có điều kiện tăng tốc thi công, hoàn thiện kết nối giữa các trục Phạm Hùng, Lê Đức Thọ với Vành đai 3 và Vành đai 3,5, góp phần giảm áp lực giao thông, đồng thời chấm dứt tình trạng công trình dang dở kéo dài, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến đời sống người dân.