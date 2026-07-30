48 thuyền viên tàu Khôi Nguyên 18 trở về đoàn tụ với gia đình

(VTC News) -

Ngày 30/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật thông tin về công tác tìm kiếm, cứu hộ các thuyền viên Việt Nam trên tàu Khôi Nguyên 18, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:

“Chiều 29/7, 48 thuyền viên Việt Nam đã trở về đất liền an toàn và đoàn tụ với gia đình. Những người này đã được lực lượng chức năng Trung Quốc và Việt Nam phối hợp cứu sau khi tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Phạm Thu Hằng.

Cho đến nay, lực lượng chức năng Việt Nam đã tìm thấy thi thể của 1 nạn nhân. Hiện, lực lượng chức năng Việt Nam vẫn tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn những thuyền viên còn lại với quyết tâm cao nhất.

Vừa qua, bên cạnh các lực lượng chức năng Trung Quốc, phối hợp với lực lượng chức năng Việt Nam trên thực địa còn có lực lượng chức năng của Philippines. Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm, tích cực hỗ trợ của bạn bè quốc tế trong nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn này”.

Trước đó, ngày 26/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết tàu Khôi Nguyên 18 bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu ở Biển Đông. Khi gặp nạn, trên tàu gồm có 62 người. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam đã lập tức phối hợp chặt chẽ, khẩn trương đến hiện trường. Theo bà Hằng, Việt Nam đã triển khai công tác cứu hộ cứu nạn với sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ phía Trung Quốc (gồm tàu, trực thăng), cùng các tàu gần khu vực tàu gặp nạn.