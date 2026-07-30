Giá xăng dầu hôm nay 30/7: Quay đầu tăng mạnh

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực sản xuất dầu quan trọng nhất thế giới.

Bên cạnh đó, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2018 cũng góp phần hỗ trợ thị trường. Đây là phiên phục hồi mạnh của thị trường dầu sau khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông bất ngờ gia tăng trở lại.

Theo Reuters, Mỹ và Arab Saudi đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Iraq sau khi Riyadh cáo buộc các nhóm này đứng sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Arab Saudi.

Diễn biến quân sự tiếp tục leo thang khi quân đội Mỹ cho biết đã ngăn chặn một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng của nước này trong khu vực, trong khi Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz và các căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng trở lại. (Ảnh minh họa).

Tại Ai Cập, một số vụ nổ xảy ra tại cảng xuất khẩu khí tự nhiên trên bờ Địa Trung Hải. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Anh cũng cho biết một tàu nổi chứa dầu thuộc sở hữu của Mỹ đã bị máy bay không người lái tấn công.

Những diễn biến này khiến thị trường nhanh chóng đưa phần bù rủi ro địa chính trị trở lại giá dầu, phản ánh nguy cơ nguồn cung từ Trung Đông có thể tiếp tục bị gián đoạn.

Đà tăng của dầu càng được củng cố sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp tục các cuộc không kích nếu cần thiết. Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào mạng lưới vận chuyển dầu của Iran, đưa 10 tổ chức và 8 tàu chở dầu vào danh sách trừng phạt.

Mặc dù giao tranh chưa trực tiếp làm gián đoạn hoàn toàn hoạt động xuất khẩu dầu, eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng được giới đầu tư theo dõi sát.

Một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran đã bác bỏ đề xuất của Oman về việc thiết lập cơ chế quản lý chung đối với tuyến hàng hải này.

Theo dữ liệu theo dõi vận tải biển, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với thông lệ trước khi xung đột bùng phát.

Trong khi đó, tuyến vận tải thay thế qua eo biển Bab el-Mandeb tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro. Reuters dẫn các nguồn tin khu vực cho biết, lực lượng Houthi đang xem xét áp dụng phí đối với tàu thương mại đi qua khu vực phía nam Biển Đỏ. Song song với đó, Trung Quốc đã tiến hành tiếp xúc với Houthi nhằm bảo đảm hoạt động của các tàu chở dầu nước này.

Theo các chuyên gia, việc lưu thông qua Bab el-Mandeb vẫn chưa thể bù đắp đáng kể cho những hạn chế tại Hormuz, khiến nguy cơ gián đoạn nguồn cung toàn cầu tiếp tục hiện hữu.

Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường còn được hỗ trợ bởi số liệu cung-cầu từ Mỹ.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của nước này trong tuần trước giảm 7,2 triệu thùng, xuống còn 404,5 triệu thùng - mức thấp nhất kể từ năm 2018.

Mức giảm này cao hơn nhiều so với dự báo khoảng 1,3 triệu thùng của giới phân tích, phản ánh hoạt động xuất khẩu duy trì ở mức cao trong khi nhu cầu tiêu thụ nội địa vẫn ổn định.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 23/7, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng.

Cụ thể, giá xăng E10 RON95-V tăng 1.080 đồng/lít, lên 22.830 đồng/lít; xăng E10 RON95-III tăng 880 đồng/lít, lên 21.430 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng 1.060 đồng/lít, lên 20.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 2.440 đồng/lít, lên 25.760 đồng/lít; dầu hỏa tăng 2.060 đồng/lít, lên 26.650 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.110 đồng/kg, lên 15.560 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Đồng thời, quyết định chi sử dụng quỹ ở mức 1.000 đồng/lít đối với xăng sinh học, 1.500 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut.