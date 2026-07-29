Phó Thủ tướng: Khắc phục hạn chế, giữ ổn định phương án thi tốt nghiệp THPT

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đưa ra khi kết luận cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục, các chuyên gia về một số nội dung trọng tâm thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, ngày 29/7.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. (Ảnh: VGP)

Về thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh lớp 10, Phó Thủ tướng cho rằng trước hết là bài toán về cơ sở vật chất, số lượng lớp học, giáo viên và phân luồng tại địa phương. Trong đó, cần đẩy mạnh hướng nghiệp phù hợp năng lực và hành trình học tập của học sinh.

Khẳng định thi tốt nghiệp THPT là công cụ đánh giá chuẩn đầu ra và chất lượng, Phó Thủ tướng lưu ý việc đổi mới căn bản năng lực khảo thí và cơ chế giám sát.

“Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung rà soát, khắc phục những hạn chế, bất cập, giữ ổn định phương án thi tốt nghiệp THPT và tiếp tục phân định rõ trách nhiệm giữa Bộ và UBND các tỉnh/thành phố; tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo và giám sát để phòng, chống triệt để tình trạng gian lận, đặc biệt là gian lận sử dụng công nghệ cao”, Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Với phương án thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, Phó Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị kỹ, bảo đảm an ninh, an toàn và độ tin cậy.

Việc tổ chức phải qua thử nghiệm, thí điểm, sau đó tổng kết, đánh giá toàn diện trước khi triển khai các bước tiếp theo.

“Đây là xu hướng tất yếu nhưng cần đánh giá kỹ điều kiện hạ tầng, an ninh mạng và chi phí. Không tổ chức khi chưa đánh giá đầy đủ các rủi ro, đặc biệt là nguy cơ tạo ra sự bất bình đẳng giữa các vùng miền”, Phó Thủ tướng nêu quan điểm.

Về công tác tuyển sinh đại học, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bảo đảm quyền tự chủ tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật, đồng thời gắn với trách nhiệm giải trình và chuẩn chất lượng.

Lãnh đạo Chính phủ gợi ý phương án “mở đầu vào, siết đầu ra” ở một số ngành; kiểm soát chất lượng nguồn tuyển đầu vào (mức sàn), tránh xét tuyển tràn lan, chạy theo số lượng mà coi nhẹ chất lượng.

Đối với chương trình giáo dục phổ thông, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục chủ trì, phối hợp rà soát, tinh gọn chương trình trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và giáo viên, học sinh; đẩy mạnh tinh gọn đầu mối, sắp xếp các cơ sở giáo dục gắn với tối ưu hóa đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên, giải phóng nguồn lực tập trung cho công tác giảng dạy.

Ngoài ra, theo Phó Thủ tướng, cần tập trung xây dựng, hoàn thiện một bộ sách giáo khoa chuẩn và các bộ sách tham khảo, nâng cao phù hợp với đặc điểm, điều kiện, yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo.

Về đào tạo AI và quản lý việc sử dụng mạng xã hội đối với học sinh, theo Phó Thủ tướng, cần đưa năng lực số và đạo đức sử dụng AI vào khung giáo dục phổ thông từ cấp tiểu học, dạy học sinh cách nhận diện thông tin sai lệch; hướng dẫn học sinh cách tư duy phản biện khi nhận kết quả từ AI.

Liên quan đến bổ nhiệm, miễn nhiệm giáo sư, phó giáo sư, Phó Thủ tướng lưu ý việc đổi mới quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm giáo sư, phó giáo sư cần tiếp tục được rà soát kỹ, thực hiện phù hợp theo hướng chuẩn hóa và hậu kiểm; phân cấp tự chủ; chức danh phải gắn với vị trí việc làm, kết quả giảng dạy và nghiên cứu thực tế.

Ngoài ra, cần quy định rõ các hình thức, biện pháp xử lý vi phạm (đạo văn, mua bán bài báo,...); có cơ chế kiểm soát chặt chẽ liêm chính khoa học; quy định tường minh các trường hợp bị miễn nhiệm hoặc thu hồi công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Với trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm liêm chính khoa học. Phó Thủ tướng yêu cầu xem xét miễn nhiệm hoặc thu hồi.