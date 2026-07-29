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Nhật Bản áp dụng công nghệ ứng phó thiên tai thế nào?
(VTC News) -
Nhật Bản đã phát triển hệ thống công nghệ tiên tiến để ứng phó với thiên tai, đặc biệt là động đất, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân.
Vương Anh
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