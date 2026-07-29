(VTC News) -

Tại hội nghị, hai nhân chứng được lấy ý kiến gồm bà Trần Thị Thanh Hải và ông Đặng Ngọc Nga.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng lấy ý kiến nhân chứng, xác minh thông tin 17 hài cốt nghi là liệt sĩ.

Theo lời kể của các nhân chứng, năm 1994, trong quá trình san ủi mặt bằng xây dựng Nhà Văn hóa huyện Hiệp Đức (cũ), đơn vị thi công phát hiện một hố chôn có 17 bộ hài cốt cùng nhiều di vật như quần áo, dép cao su, giày, súng AK và súng M79.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban CHQS huyện Hiệp Đức đã cử cán bộ đến kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên, do thời điểm đó chưa đủ cơ sở kết luận là hài cốt liệt sĩ nên chưa tổ chức quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ.

Toàn bộ số hài cốt sau đó được cá nhân là ông Võ Đình Thế (doanh nhân tại TP.HCM; quê ở xã Duy Tân, TP Đà Nẵng) di dời, chôn cất tại khu vực chân đồi Tranh, thôn An Đông, xã Hiệp Đức. Đến năm 2019, số hài cốt trên tiếp tục được di chuyển về khu vực Gò Cao, xã Thu Bồn để xây dựng phần mộ và thờ cúng.

Hai nhân chứng được lấy ý kiến gồm bà Trần Thị Thanh Hải và ông Đặng Ngọc Nga.

Kết luận hội nghị, Đại tá Đỗ Nguyên Hoài - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng - yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, đối chiếu hồ sơ, tài liệu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhân chứng và đơn vị liên quan xác minh nguồn gốc, làm rõ từng nội dung, không để bỏ sót thông tin có giá trị. Trên cơ sở kết quả thu thập, xác minh, đơn vị sẽ tham mưu tổ chức hội thảo, hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

Dự kiến ngày 5/8, UBND xã Hiệp Đức tổ chức hội thảo, mời các nhân chứng liên quan cung cấp thêm thông tin, tư liệu nhằm tiếp tục làm rõ nguồn gốc số hài cốt, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và nhân dân.