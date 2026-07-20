Thêm 2 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở hang Đá Sập, Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 20/7, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, xác nhận thông tin trên.

Khu vực phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, trong quá trình mở rộng phạm vi tìm kiếm, bóc tách từng lớp đất, đá tại khu vực nghi có dấu tích liệt sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện các phần xương, mảnh vải, nút áo và nhiều dấu tích còn sót lại sau chiến tranh.

Đáng chú ý, trong 2 hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện, có 1 hài cốt các phần xương còn tương đối nguyên vẹn; hài cốt còn lại cũng còn nhiều mẫu xương bảo đảm điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác minh danh tính theo quy định.

Ngay sau khi phát hiện, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã tổ chức cất bốc, bảo quản hài cốt và di vật theo đúng quy trình; đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực lân cận.

Qua thực tế triển khai, lực lượng làm nhiệm vụ nhận định hang Đá Sập là một quần thể hang động lớn, có nhiều ngõ ngách, nhiều khu vực bị đất đá vùi lấp. Từ những dấu tích đã phát hiện và thông tin do các nhân chứng lịch sử cung cấp, tại đây có thể vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chưa được tìm thấy.

Trước đó, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đà Nẵng đã tổ chức khảo sát, xác minh thông tin, triển khai tìm kiếm ở hang Đá Sập và phát hiện, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ. Như vậy, đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện tổng cộng 7 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhân chứng lịch sử, kiên trì mở rộng tìm kiếm, quy tập, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương.

Trong kháng chiến, hang Đá Sập (nay thuộc xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) có vị trí chiến lược quan trọng, là nơi tập kết, trú quân, trung chuyển của nhiều đơn vị chủ lực như Trung đoàn 31, Trung đoàn 36, Trung đoàn 141, Trung đoàn 575, lực lượng Vận tải 130, Bệnh xá 78 cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ từ cánh Bắc Hòa Vang sang Đại Lộc nhận gạo, mua thực phẩm và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Đây cũng là nơi Công ty Lương thực, Thương nghiệp của Mặt trận 44 thu mua, thu gom lương thực từ cơ sở vùng địch chiếm đóng để cấp cho bộ đội.

Khoảng 9h ngày 25/4/1969, địch phát hiện, bắn pháo hiệu chỉ điểm, sau đó pháo binh từ núi Lở cùng máy bay F4 ném bom hạng nặng vào khu vực nghi có bộ đội trú quân. Hang Đá Sập bị bom đánh sập, đất đá trượt xuống bịt kín các cửa hang, khiến nhiều cán bộ thương nghiệp và bộ đội bị mắc kẹt, hy sinh.