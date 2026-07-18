Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Myanmar 19h ngày 18/7, kết quả tỷ số mới nhất

Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Myanmar VIỆT NAM 0 0 MYANMAR Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay, trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar bắt đầu lúc 19h ngày 18/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Myanmar mới nhất tại đây.

Thông tin trận đấu Việt Nam vs Myanmar (19h ngày 18/7) Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar diễn ra trên sân vận động Thái Nguyên. Trọng tài người Thái Lan Torphong Somsing điều hành trận đấu. Hai trợ lý Rachain Srichai và Apichit Nophuan cũng mang quốc tịch Thái Lan. Trọng tài Việt Nam Hoàng Ngọc Hà đảm nhiệm vai trò trọng tài thứ tư. Đây là màn tổng duyệt cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước ASEAN Cup 2026. Sau trận đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lên đường sang Thái Lan ngày 20/7 để chuẩn bị cho trận gặp Timor Leste ở lượt trận đầu tiên ngày 24/7. Đội tuyển Việt Nam đấu giao hữu với Myanmar. Myanmar cũng xem cuộc so tài tại Thái Nguyên là bài kiểm tra quan trọng trước giải vô địch Đông Nam Á. Đội bóng này nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Malaysia, Philippines và Lào. Huấn luyện viên Jorn Andersen đánh giá đội tuyển Việt Nam thuộc nhóm mạnh của bóng đá Đông Nam Á. Nhà cầm quân người Na Uy xác định trận giao hữu là cơ hội để các cầu thủ Myanmar học hỏi, kiểm tra khả năng thích nghi và tìm ra những điểm cần cải thiện. Hai đội gặp nhau gần nhất tại ASEAN Cup 2024. Đội tuyển Việt Nam thắng 5-0 nhờ các bàn của Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh và cú đúp của Nguyễn Xuân Son.

Đội hình Việt Nam và Myanmar Thông tin đội hình đội tuyển Việt Nam và Myanmar được cập nhật chính thức trước giờ thi đấu 90 phút (17h30 ngày 18/7).

Link FPT Play trực tiếp Việt Nam vs Myanmar Trận đấu Việt Nam vs Myanmar được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt"). Link FPT Play trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Myanmar: https://www.youtube.com/watch?v=iSJL_pHHWL0 Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar được phát sóng trực tiếp trên FPT Play. Để xem trực tiếp trận Việt Nam vs Myanmar trên điện thoại, người dùng có thể mở ứng dụng FPT Play, bấm Chọn danh mục - Trực tiếp, sau đó chọn luồng phát sóng trận đấu hoặc bấm vào công cụ tìm kiếm (hình kính lúp), tìm kiếm từ khóa "Việt Nam Myanmar". Trên máy tính, khán giả truy cập website fptplay.vn, đăng nhập tài khoản và lựa chọn luồng phát sóng trận Việt Nam vs Myanmar, hoặc tìm kiếm kênh "FPT Bóng đá Việt" trên YouTube.

Lực lượng, phong độ đội tuyển Việt Nam Đội tuyển Việt Nam có gần bốn tuần chuẩn bị cho ASEAN Championship 2026, trong đó có chuyến tập huấn kéo dài hai tuần tại Hàn Quốc. Huấn luyện viên Kim Sang-sik xem trận gặp Myanmar là dịp kiểm chứng kết quả tập luyện về chuyên môn, chiến thuật và tâm lý. Trong chuyến tập huấn tại Incheon, đội tuyển Việt Nam thi đấu ba trận với Siheung FC, Yongin FC và Gangwon FC. Độ khó của các đối thủ được nâng dần, từ đại diện K.League 3 đến đội bóng thuộc K.League 1. Đội tuyển Việt Nam khép lại chuyến tập huấn bằng chiến thắng 2-1 trước Gangwon FC. Kết quả này giúp ban huấn luyện có thêm dữ liệu đánh giá trước khi hoàn thiện bộ khung tham dự giải vô địch Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam thắng 2 trận trong năm 2026. (Ảnh: VFF) Lực lượng của đội tuyển có một số biến động trước trận đấu. Đỗ Duy Mạnh, Lê Ngọc Bảo và Khuất Văn Khang đều rời đội do chưa bình phục chấn thương. Hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo của CLB Công An TP.HCM được triệu tập bổ sung. Duy Mạnh tái phát chấn thương đầu gối từ trước đợt tập trung. Trung vệ của Hà Nội FC đã có thể tập với bóng trong những ngày cuối tại Hàn Quốc nhưng chưa đạt trạng thái thể lực cần thiết để thi đấu và tham dự ASEAN Championship 2026. Việc thiếu Duy Mạnh và Ngọc Bảo khiến hàng phòng ngự trở thành khu vực cần được kiểm chứng. Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung và Đoàn Văn Hậu có thể tạo thành bộ ba trung vệ. Trương Tiến Anh và Nguyễn Văn Vĩ đảm nhiệm hai hành lang. Tâm điểm nằm ở hàng công với Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên. Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức nhiều khả năng phụ trách tổ chức lối chơi ở tuyến giữa.