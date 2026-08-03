Thứ trưởng Tài chính: Tăng lương cơ sở không tạo áp lực lớn lên giá cả

(VTC News) -

Chiều 3/8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin về những kế hoạch, đề xuất kéo dài về các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí... khi thực hiện tăng lương cơ sở từ 1/7.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. (Ảnh: Nhật Bắc)

Nói về việc tăng lương thì áp lực lên giá cả, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trước đây hầu như ai nghe cũng rất quen, đó là “lương chưa tăng thì giá đã tăng”.

“Nước ta cũng có nhiều đợt tăng lương, tác động của tăng lương gần đây đã được xã hội đón nhận, nhìn nhận và xử lý một cách bình tĩnh và hiệu quả. Cho nên áp lực này cũng không hẳn là quá như trước đây, tức là ’chưa tăng lương thì giá đã tăng mất rồi‘. Nếu như vậy thì chính sách tăng lương cũng không còn ý nghĩa nữa”, ông Nguyễn Đức Chi nói.

Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trước áp lực giá cả, Bộ Tài chính đã nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền cũng như ban hành theo thẩm quyền các giải pháp để áp dụng đến hết năm 2026.

Cụ thể: giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng dịch vụ có mức thuế suất giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8% (áp dụng đến hết ngày 31/12/2026); thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết 31/12/2030; gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân trong năm 2026; tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm 46 khoản phí, lệ phí và có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026 để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Riêng đối với mặt hàng xăng, dầu, trước bối cảnh giá xăng, dầu trong nước tăng cao trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt, thu nhập của người dân, Bộ Tài chính đã trình các cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp về thuế đối với mặt hàng xăng, dầu để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu về 0% từ ngày 9/3/2026 đến hết ngày 30/9/2026. Giảm các sắc thuế cấu thành trong giá xăng dầu, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% từ ngày 27/3/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Đi kèm là tiếp tục kéo dài thời hạn áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng và không phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ đầu vào đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 30/9/2026.

“Một chính sách nữa là trong quá trình xảy ra xung đột ở Trung Đông, trước tình hình giá xăng dầu có biến động mạnh, Ngân sách Nhà nước đã ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu để sử dụng cho việc hỗ trợ giá đối với các mặt hàng xăng dầu để chúng ta bình ổn giá xăng dầu. Kết quả đã phát huy tác dụng rất tốt trong giai đoạn vừa qua”, Thứ trưởng nói.

Bộ Tài chính đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương, các bộ, ngành có liên quan xây dựng các phương án giá, phương án thuế, phí, lệ phí liên quan để ứng phó với các kịch bản nếu như có những biến động phức tạp và cần có giải pháp của Chính phủ nhằm giữ được ổn định kinh tế vĩ mô và lạm phát, bảo đảm các mục tiêu chung.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong. (Ảnh: Nhật Bắc)

Thông tin thêm về nội dung này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho rằng, nếu tăng lương được 1 mà tăng giá 2 thì không có ý nghĩa gì.

“Hiện tại chỉ số CPI đang là khoảng 4,38%, phải làm sao duy trì lạm phát khoảng 4% theo mục tiêu đặt ra. Do đó, việc tăng lương cơ sở khoảng 8% từ 1/7 rất có ý nghĩa, tới đây theo lộ trình sẽ tiếp tục nghiên cứu”, ông Đặng Xuân Phong nói.

Theo ông Đặng Xuân Phong, kết luận phiên họp Chính phủ chiều cùng ngày, Thủ tướng đã giao cho Bộ trưởng Bộ Tài chính rà soát để có đề xuất sao cho kéo dài việc miễn, giảm các loại thuế, phí.

Bộ Tài chính đã dự kiến tới đây tham mưu Chính phủ để đảm bảo ổn định giá cả.

Bộ trưởng Đặng Xuân Phong kỳ vọng với cách thức điều hành với giải pháp quyết liệt sẽ kiểm soát được lạm phát mức khoảng 4%.