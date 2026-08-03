(VTC News) -

Tổng quan thời tiết miền Trung ngày mai 4/8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Trung ngày mai 4/8, mưa lớn tiếp tục gia tăng tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do ảnh hưởng của các hình thế thời tiết.

Từ chiều 4/8, nhiều địa phương từ Thanh Hóa đến phía bắc khu vực Huế khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, kèm dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa kéo dài làm tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Thời tiết Thanh Hóa đến Huế: Mưa lớn gia tăng từ chiều và tối

Khu vực Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, nhiệt độ cao nhất dao động 32-35°C.

Trời nhiều mây, phía Bắc của khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đáng chú ý, từ chiều mai, mưa có xu hướng tăng cả về diện và lượng, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông, một số điểm có thể ghi nhận mưa rất to. Trong khi đó, khu vực phía Nam từ Huế trở vào vẫn chỉ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, thời tiết nhìn chung ổn định hơn.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến nhà cửa, cây xanh, hoa màu và hệ thống giao thông.

Dự báo thời tiết miền Trung ngày mai 4/8: Bắc Trung Bộ mưa to đến rất to

Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục nắng, có nơi trên 35°C

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28°C, nhiệt độ cao nhất 32-35°C, riêng khu vực phía Bắc có nơi vượt 35°C.

Thời tiết ban ngày chủ yếu có nắng, tạo cảm giác oi nóng tại nhiều địa phương. Chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Khu vực phía Bắc của vùng có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Người dân cần hạn chế làm việc ngoài trời trong thời điểm nắng nóng kéo dài, đồng thời bổ sung đủ nước để bảo vệ sức khỏe.

Mặc dù lượng mưa không lớn như khu vực Bắc Trung Bộ nhưng trong các cơn dông vẫn khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ven biển cũng như các hoạt động ngoài trời.

Cao nguyên Trung Bộ mát mẻ, chiều tối có mưa dông

Tại Cao nguyên Trung Bộ, dự báo thời tiết tương đối dễ chịu với nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Ban ngày trời có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối và tối, mưa dông có xu hướng gia tăng, xuất hiện rải rác trên nhiều khu vực. Người dân sinh sống tại các vùng đồi núi cần cảnh giác với nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông, đồng thời chú ý khi di chuyển trên các tuyến đường đèo dốc do mặt đường có thể trơn trượt.

Khuyến cáo trước diễn biến thời tiết miền Trung ngày 4/8

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, người dân tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo để chủ động ứng phó với mưa lớn. Các địa phương có nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất cần theo dõi sát các cảnh báo của cơ quan chức năng, hạn chế di chuyển qua ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết hoặc vùng có địa hình dốc khi mưa lớn xảy ra.

Đối với khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, người dân nên chủ động các biện pháp chống nắng, đồng thời lưu ý hiện tượng dông vào chiều tối. Tại Cao nguyên Trung Bộ, việc chuẩn bị áo mưa và theo dõi diễn biến thời tiết trước khi di chuyển vào cuối ngày là cần thiết để đảm bảo an toàn.

Nhìn chung, dự báo thời tiết miền Trung ngày mai 4/8 cho thấy khu vực sẽ có sự phân hóa rõ rệt giữa mưa lớn ở Bắc Trung Bộ và nắng nóng cục bộ tại Nam Trung Bộ. Mưa dông trên diện rộng cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo mới nhất để có kế hoạch sinh hoạt, lao động và đi lại phù hợp, giảm thiểu những rủi ro do thời tiết bất lợi gây ra.