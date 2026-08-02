(VTC News) -

Dự báo thời tiết miền Trung 10 ngày tới

Theo thông tin cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền trong 10 ngày tới của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27°C, nhiệt độ cao nhất 30-33°C. Trời nhiều mây, phía Bắc khu vực thường xuyên xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

Mưa khả năng xuất hiện bất chợt, đặc biệt vào chiều và tối, làm gia tăng nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực đô thị, vùng trũng thấp và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, nền nhiệt dao động 24-27°C vào ban đêm và sáng sớm, cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C. Thời tiết phổ biến có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3 hoạt động duy trì, giúp giảm bớt cảm giác oi nóng nhưng cũng tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển.

Đối với khu vực Cao nguyên Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất khoảng 20-23°C, cao nhất 28-31°C. Ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối khả năng xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông tăng cao. Đây vẫn là hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên.

Dự báo thời tiết miền Trung 10 ngày tới: Nhiều địa phương có mưa rào và dông

Cảnh báo mưa lớn cục bộ và thời tiết nguy hiểm

Trong 10 ngày tới, cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại nhiều địa phương thuộc Bắc Trung Bộ và một số khu vực miền Trung.

Đặc biệt, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An khả năng xuất hiện những đợt mưa lớn trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại khu vực đô thị, vùng thấp trũng. Tại khu vực miền núi, mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở các sườn dốc, đe dọa an toàn của người dân.

Trong các cơn dông, sét đánh, gió giật mạnh và mưa đá có thể gây thiệt hại cho nhà cửa, cây trồng, hoa màu cũng như làm gián đoạn giao thông. Người dân cần hạn chế ở ngoài trời khi có dông, không trú dưới cây lớn hoặc gần cột điện để đảm bảo an toàn.

Khuyến cáo cho người dân trong sinh hoạt và sản xuất

Nền nhiệt phổ biến 28-33°C trong những ngày tới không gây nắng nóng gay gắt, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và lao động. Tuy nhiên, những cơn mưa dông xuất hiện vào chiều tối có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, thi công công trình và du lịch tại nhiều địa phương.

Đối với nông dân, cần tranh thủ thời tiết khô ráo để thu hoạch nông sản, đồng thời gia cố hệ thống tiêu thoát nước nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lớn. Các hộ nuôi trồng thủy sản cũng cần theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp bảo vệ ao nuôi và hệ thống lồng bè khi xuất hiện dông mạnh.

Người dân có kế hoạch du lịch tại các tỉnh miền Trung trong thời gian này nên thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, chuẩn bị ô, áo mưa và sắp xếp lịch trình phù hợp nhằm tránh ảnh hưởng bởi các cơn mưa bất chợt.

Nhận định thời tiết miền Trung 10 ngày tới

Nhìn chung, dự báo thời tiết miền Trung 10 ngày tới cho thấy mưa rào và dông vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo tại nhiều địa phương. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nguy cơ xảy ra mưa to cục bộ, trong khi Duyên hải Nam Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ duy trì mưa rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Bên cạnh đó, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có khả năng xuất hiện trong các cơn dông. Người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo và cảnh báo từ cơ quan khí tượng để chủ động ứng phó, giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an toàn cho người và tài sản trong những ngày tới.