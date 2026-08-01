Dự báo thời tiết tháng 8: Miền Bắc vào mùa mưa, Biển Đông có thể đón bão

(VTC News) -

Hiện tại, nhiệt độ trong tuần cuối tháng 7 tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương đang cao hơn so với trung bình nhiều năm 1,4°C. Dự báo viên Hoàng Mai, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho hay, từ nay đến cuối năm 2026, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì và có xu hướng mạnh với xác suất 90-95%.

Tháng 8, miền Bắc bước vào thời kỳ chính mùa mưa. (Ảnh minh họa)

Dưới tác động của El Nino, trong tháng 8, hoạt động của bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm, có khoảng 2,4 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó khoảng 0,9 cơn đổ bộ đất liền Việt Nam.

Trọng tâm khu vực có khả năng chịu tác động của hoạt động xoáy thuận nhiệt đới là Bắc Bộ cũng như các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Về tình hình mưa, dải hội tụ nhiệt đới trong tháng 8 có xu hướng hoạt động mạnh dần, kết hợp với khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới nên lượng mưa có xu hướng cao hơn ở nhiều nơi. Đặc biệt khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hoá đến Huế, cao nguyên Trung Bộ, lượng mưa có xu hướng cao hơn trung bình cùng thời kỳ từ 10-30%, các khu vực khác ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Cũng theo Dự báo viên Hoàng Mai, tháng 8 cũng là thời kỳ chính mùa mưa ở Bắc Bộ, vì vậy cần đề phòng các đợt mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét, sạt lở đất đá tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực đô thị.

Nhiệt độ trung bình trong tháng 8/2026 được dự báo có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1°C, một số nơi ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ khả năng cao hơn 1°C.

Ngoài ra, nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng giảm dần. Trong khi đó tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục duy trì, số ngày nắng nóng cao hơn trung bình nhiều năm.

Đồng thời, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, cơ quan khí tượng đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.