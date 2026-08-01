Vì sao Đình Bắc bị thay ra chỉ sau 40 phút?

Từng là tâm điểm sau cú hat trick vào lưới Timor Leste ở trận ra quân, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục được HLV Kim Sang sik tin tưởng xếp đá chính trong cuộc tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình tối 31/7. Tuy nhiên, tiền đạo quê Nghệ An chỉ thi đấu 40 phút trước khi phải rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Tài Lộc.
Ngay từ đầu trận, Đình Bắc được bố trí hoạt động bên hành lang trái, sát cánh cùng Nguyễn Xuân Son và Hoàng Hên trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Chân sút này thi đấu năng nổ, tích cực di chuyển và tham gia vào các pha phối hợp nhằm gây sức ép lên hàng phòng ngự Singapore.
Dù vậy, màn trình diễn của Đình Bắc lại thiếu đi sự hiệu quả ở những thời điểm quyết định. Tiền đạo sinh năm 2004 được trao không ít cơ hội nhưng liên tục bỏ lỡ. Anh nhiều lần xử lý vội vàng hoặc lựa chọn phương án dứt điểm chưa hợp lý.
Trong các tình huống ở phút 18 và 21, Đình Bắc đều có khoảng trống để tạo ra khác biệt. Tuy nhiên, thay vì thực hiện những pha xử lý đơn giản, tiền đạo này lại chọn cách dứt điểm khó, trong đó có tình huống tung người móc bóng nhưng đưa bóng đi vọt xà ngang.
Khi hiệp một chưa khép lại, HLV Kim Sang-sik đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ. Phút 40, chiến lược gia người Hàn Quốc rút Đình Bắc khỏi sân, trao cơ hội cho cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc.
Sau sự thay đổi trên, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì thế trận lấn lướt. Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn, liên tục tổ chức các đợt tấn công và tạo sức ép về phía khung thành Singapore. Tuy nhiên, hàng công của HLV Kim Sang-sik không thể đánh bại thủ môn kỳ cựu Izwan Mahbud, người có một trận đấu nổi bật với nhiều pha cứu thua.
Bước sang hiệp hai, cục diện gần như không thay đổi. Việt Nam tiếp tục dồn ép đối phương nhưng thiếu sự chính xác trong những pha xử lý cuối cùng.
Ở chiều ngược lại, Singapore chủ yếu chờ cơ hội phản công. Tình huống đáng chú ý nhất của đội khách là cú đánh đầu của Shawal Anuar đưa bóng đi vọt xà ngang ở cuối trận.
Đội tuyển Việt Nam cũng có thêm một cơ hội đáng tiếc khi Nguyễn Tài Lộc tung cú sút xa uy lực đưa bóng dội khung gỗ.
Chung cuộc, hai đội hòa nhau 0- 0 trên sân Mỹ Đình. Kết quả này giúp Singapore giữ ngôi đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận.
Indonesia đứng thứ hai với 6 điểm nhưng mới thi đấu 2 trận, trong khi Việt Nam xếp thứ ba với 4 điểm sau 2 lượt đấu.