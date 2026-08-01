'Chải' Long Vũ giờ ra sao sau gần 2 năm gây sốt màn ảnh nhỏ?

(VTC News) -

Năm 2024, bộ phim Đi giữa trời rực rỡ tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ với câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng giữa Chải và Pu. Trong đó, Long Vũ - con trai nghệ sĩ Vân Dung trở thành gương mặt được chú ý nhất nhờ màn hóa thân thành chàng “thiếu gia giàu nhất bản” ngang tàng, bộc trực nhưng chân thành trong tình yêu.

Long Vũ từng gây sốt với vai “Chải” trong bộ phim “Đi giữa trời rực rỡ”.

Không chỉ những câu thoại hay biểu cảm của Chải liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội, chính diễn xuất tự nhiên của Long Vũ cũng giúp anh từ gương mặt trẻ ít người biết đến trở thành hiện tượng của phim truyền hình Việt.

Long Vũ tên đầy đủ là Nguyễn Long Vũ, sinh năm 2001. Dù là con trai của nghệ sĩ Vân Dung, anh nhiều lần khẳng định muốn được khán giả nhìn nhận như diễn viên thực thụ, thay vì chỉ được biết đến với danh xưng “con trai nghệ sĩ Vân Dung”.

Nam diễn viên tốt nghiệp khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trước khi gây sốt với vai Chải, anh từng góp mặt trong các bộ phim Lối nhỏ vào đời, Gia đình mình vui bất thình lình, Cuộc chiến không giới tuyến, Không ngại cưới chỉ cần một lý do... nhưng chủ yếu đảm nhận các vai phụ.

Nghệ sĩ Vân Dung nhiều lần chia sẻ chị không xin vai hay dùng các mối quan hệ để nâng đỡ con trai. Long Vũ phải tự đi casting như mọi diễn viên khác. Chính quá trình đó giúp nam diễn viên tích lũy kinh nghiệm, rèn bản lĩnh và chờ đợi cơ hội để tỏa sáng.

Long Vũ là con trai duy nhất của nghệ sĩ Vân Dung.

Thành công của Đi giữa trời rực rỡ mang đến cho Long Vũ sự nổi tiếng nhưng cũng tạo ra không ít áp lực.

Thay vì tận dụng sức nóng để xuất hiện dày đặc trên truyền thông, nam diễn viên chọn khoảng lặng để học hỏi, trau dồi kỹ năng diễn xuất và tìm kiếm những nhân vật đủ khác biệt nhằm tránh lặp lại hình tượng Chải.

Long Vũ cho biết sau thành công của Đi giữa trời rực rỡ, điều khiến anh trăn trở nhất là làm sao để không bị gắn chặt với một hình tượng. Vì vậy, anh chủ động lựa chọn những vai diễn có chiều sâu, nhiều thử thách hơn để khám phá giới hạn của bản thân.

Cuối năm 2025, anh tiếp tục góp mặt trong bộ phim Tường lửa Tràng An, thử sức với dạng vai có nội tâm phức tạp hơn. Long Vũ cho biết đây là cơ hội để chứng minh bản thân không bị “đóng khung” sau thành công của Chải.

Đến năm 2026, nam diễn viên trở lại khung phim giờ vàng VTV với Mùa hè năm ấy, đảm nhận vai Khánh thời trẻ - một chàng trai trải qua nhiều biến cố, có hành trình trưởng thành nhiều cảm xúc. Đây được xem là màu sắc nhân vật hoàn toàn khác so với vai diễn từng đưa tên tuổi anh đến gần công chúng.

Long Vũ sẽ trở lại sóng giờ vàng với vai Khánh trong phim “Mùa hè năm ấy”.

Nam diễn viên cũng tiết lộ mỗi lần nhận dự án mới đều mang theo cảm giác hồi hộp. Với Mùa hè năm ấy, đạo diễn yêu cầu dàn diễn viên trẻ dành thời gian sinh hoạt, tập luyện và kết nối với nhau trước khi bấm máy để tạo sự tự nhiên trong từng phân cảnh.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Long Vũ góp mặt trong cùng một bộ phim với mẹ - nghệ sĩ Vân Dung. Tuy nhiên, hai mẹ con không vào vai người thân mà xuất hiện ở hai tuyến nhân vật hoàn toàn khác nhau. Long Vũ bày tỏ hy vọng sẽ có dịp đóng vai mẹ con với nghệ sĩ Vân Dung trên màn ảnh để cả hai có nhiều phân cảnh chung hơn.

Theo nam diễn viên, ngoài đời hai mẹ con thường xuyên trao đổi, thậm chí tranh luận về cách xây dựng nhân vật. Chính những góp ý thẳng thắn của nghệ sĩ Vân Dung giúp anh nhận ra điểm mạnh, điểm yếu để không ngừng hoàn thiện khả năng diễn xuất.

Long Vũ kín tiếng đời tư, ít chia sẻ về chuyện tình cảm.

Sau khi nổi tiếng nhờ vai Chải, Long Vũ nhận được nhiều sự quan tâm về cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn giữ lối sống kín tiếng và hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm.

Long Vũ sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội nhưng vẫn giữ lối sống giản dị. Ngoài thời gian dành cho phim ảnh, anh thường chia sẻ hình ảnh tập luyện thể thao, gặp gỡ bạn bè và đồng nghiệp, hiếm khi lên tiếng trước những đồn đoán về đời tư.

Hiện tại, Long Vũ đặt mục tiêu từng bước khẳng định vị trí bằng nhiều dạng vai khác nhau thay vì sống trong hào quang của Chải. Với nam diễn viên, mỗi nhân vật mới đều là cơ hội để học hỏi, vượt qua chính mình và chứng minh thực lực trên con đường theo đuổi nghệ thuật.