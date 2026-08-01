Màn trình diễn của 3 tiền đạo nhập tịch trong lần đầu sát cánh ở tuyển Việt Nam

Tối 31/7, tuyển Việt Nam hòa 0-0 trước Singapore trên sân Mỹ Đình tại ASEAN Cup 2026. Trận đấu đánh dấu lần đầu tiên ba cầu thủ nhập tịch trên hàng công gồm Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc cùng xuất hiện trong một trận đấu. Tuy nhiên, kỳ vọng về một hàng công giàu sức mạnh đã không trở thành hiện thực.
Ngay từ đầu trận, HLV Kim Sang-sik chỉ sử dụng Xuân Son và Hoàng Hên trong đội hình xuất phát.
Suất đá chính còn lại trên hàng công được trao cho Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ vừa có màn trình diễn nổi bật ở chiến thắng 7-0 trước Timor Leste.
Trong quãng thời gian đầu trận, Hoàng Hên vẫn duy trì khả năng phối hợp và kết nối với các đồng đội. Dù vậy, tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Singapore. Đội khách chủ động chơi thấp, giữ cự ly đội hình hợp lý và hạn chế tối đa khoảng trống dành cho các chân sút chủ nhà.
Ở hiệp một, tình huống ngả bàn đèn của Xuân Son là pha bóng đáng chú ý nhất mà tiền đạo sinh năm 1997 tạo ra trước khung thành Singapore.
Tuy nhiên, cơ hội này cũng không thể mang về bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam.
Bước ngoặt về nhân sự đến ở phút 41 khi Nguyễn Tài Lộc được tung vào sân thay Đình Bắc. Đây cũng là thời điểm bộ ba tiền đạo nhập tịch lần đầu tiên cùng hiện diện trên sân trong màu áo tuyển Việt Nam, điều mà người hâm mộ đã chờ đợi từ lâu.
Tuy nhiên, sự kết hợp này không tạo ra khác biệt. Dù sở hữu ba cầu thủ được đánh giá cao về chuyên môn, hàng công tuyển Việt Nam vẫn không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự kín kẽ của Singapore. Đội khách duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút và bảo toàn mành lưới.
Xuân Son là cái tên thu hút nhiều sự chú ý khi xuất hiện với diện mạo mới trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, màn trình diễn của tiền đạo thuộc CLB Nam Định lại không đáp ứng được kỳ vọng. Anh hoạt động năng nổ, liên tục di chuyển tìm khoảng trống nhưng hiếm khi nhận được bóng ở những vị trí thuận lợi.
Các hậu vệ Singapore theo kèm rất sát, khiến Xuân Son không có nhiều cơ hội xoay sở hay tung ra các pha dứt điểm nguy hiểm. Theo thống kê của Sofascore, tiền đạo sinh năm 1997 được chấm 6,4 điểm, thấp nhất bên phía tuyển Việt Nam.
Trong 90 phút thi đấu, anh có 28 lần chạm bóng, một cú sút trúng đích, để mất bóng 7 lần và chỉ một lần đi bóng thành công. Những con số này trái ngược với màn trình diễn ấn tượng của anh ở trận thắng Timor Leste trước đó.
Trong khi đó, Hoàng Hên được HLV Kim Sang Sik rút khỏi sân ở phút 72. Điều đó đồng nghĩa bộ ba tiền đạo nhập tịch chỉ có hơn 30 phút cùng thi đấu trên sân.
Trận hòa không bàn thắng khiến tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng bảng A. Sau ba lượt trận, Singapore tạm dẫn đầu với 7 điểm. Indonesia đứng thứ hai với 6 điểm nhưng mới thi đấu hai trận, còn tuyển Việt Nam xếp thứ ba với 4 điểm và vẫn còn một trận chưa đấu.
Kết quả này cũng khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik chịu thêm áp lực trước chuyến làm khách trên sân của Indonesia tại Bogor ở lượt đấu tiếp theo.