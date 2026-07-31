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Việt Nam 0 0 Singapore

Trận đấu giữa Việt Nam và Singapore thuộc bảng A giải ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Singapore mới nhất tại đây.

Đội tuyển Việt Nam đấu với Singapore ở lượt trận thứ 3 bảng A giải ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Đắc Huy)

Đội hình Việt Nam và Singapore

Việt Nam: Lê Giang Patrik (1), Nguyễn Văn Vĩ (3), Đoàn Văn Hậu (5), Phạm Xuân Mạnh (7), Nguyễn Đình Bắc (9), Đỗ Hoàng Hên (10), Nguyễn Xuân Son (12), Nguyễn Hoàng Đức (14), Trương Tiến Anh (15), Nguyễn Thành Chung (16), Nguyễn Quang Hải (19).

Singapore: Izwan Mahbud (1), Ryhan Stewart (3), Kyoga Nakamura (6), Song Ui-yong (7), Shah Shahiran (8), Glenn Kwweh (11), Harhys Stewart (13), Hariss Harun (14), Lionel Tan (15), Jacob Mahler (18), Shawal Anuar (20).

Thông tin trước trận Việt Nam vs Singapore

Đội tuyển Việt Nam cần chiến thắng để loại bỏ 1 đối thủ trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng. Nguyễn Quang Hải và đồng đội được đánh giá cao hơn và có nhiều lợi thế để hướng tới 3 điểm.

Singapore có thể tính toán thận trọng hơn vì đang có 6 điểm trong tay. Đội bóng của huấn luyện viên Gavin Lee giải quyết xong 2 đối thủ yếu nhất bảng trước khi đụng độ đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Cách tiếp cận của Singapore nhiều khả năng là giữ cự ly đủ chặt, hạn chế khoảng trống giữa hai tuyến và chờ các pha phản công.

Đội tuyển Việt Nam phải kiểm soát được trận đấu, tăng sức ép sớm nhưng phải cảnh giác ở tuyến sau. Khả năng phòng thủ trước mặt các trung vệ của đội chủ nhà là điều vẫn bị nghi ngờ, khi bộ đôi tiền vệ trung tâm Nguyễn Hoàng Đức - Nguyễn Quang Hải không mạnh trong việc này.