Lịch âm hôm nay 1/8 - tra cứu lịch âm thứ Bảy ngày 1/8/2026

(VTC News) -

Thông tin chung về lịch âm hôm nay 1/8

Dương lịch: Thứ Bảy, ngày 1/8/2026

Âm lịch: Ngày 19/6/2026

Nhằm ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo (đây là một trạng thái năng lượng chủ về sự hao hụt, cản trở, đòi hỏi sự thận trọng cao độ trong các thủ tục giấy tờ)

Hệ quy chiếu can chi: Hôm nay là ngày Đinh Mùi, tháng Ất Mùi, thuộc năm Bính Ngọ.

Tiết khí: Ngày hôm nay vẫn đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của tiết Đại thử (nắng oi bức).

Ngày Đinh Mùi mang tính chất “can sinh chi” (Thiên can Đinh thuộc Âm Hỏa, Địa chi Mùi thuộc Âm Thổ; Hỏa sinh Thổ). Sự tương sinh này mang đến một nền tảng vững chắc, ám chỉ rằng dù có gặp khó khăn do sao Hắc Đạo mang lại, mọi chuyện cuối cùng vẫn có thể được giải quyết êm thấm nếu chúng ta biết cách kiên nhẫn.

Đáng chú ý, theo các chuyên gia lịch pháp, ngày hôm nay có Trực Kiến. Từ “Kiến” mang ý nghĩa là kiến tạo, thiết lập, mở ra những nền móng ban đầu. Đứng từ góc độ phân tích tư duy, Trực Kiến cực kỳ ủng hộ việc bạn ngồi lại để phác thảo các dự án mới, viết ra các ý tưởng kinh doanh hoặc lên kế hoạch xuất hành. Tuy nhiên, Trực Kiến lại chưa đủ độ “chín” để bùng nổ, do đó kỵ việc khai trương lớn hay động thổ xây dựng.

Xem lịch âm 1/8: Lịch âm hôm nay là ngày mấy?

Hệ thống sao tốt: Vào ngày 1/8/2026, nguồn năng lượng xoa dịu đến từ các sao tốt như Phúc Sinh, Ích Hậu và Thiên Ân. Các tinh tú này lan tỏa sự nhân hòa, đặc biệt phù hợp để kết nối gia đình, vun đắp các mối quan hệ xã giao hoặc tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người khác trong ngày cuối tuần.

Hệ thống sao xấu gồm Nguyên Vũ và Tiểu Hao. Sao Nguyên Vũ là khắc tinh của các vấn đề tranh chấp, kiện tụng. Đồng thời, sự hiện diện của Tiểu Hao là một lời nhắc nhở logic về mặt tài chính: Bạn dễ gặp phải những khoản chi tiêu lặt vặt không tên, mua sắm quá tay hoặc làm rơi rớt đồ đạc. Lời khuyên là hãy thắt chặt hầu bao và quản lý tài sản cá nhân thật cẩn thận.

Tuổi hợp: Ngày Đinh Mùi tạo thành vòng “Tam hợp” lý tưởng với người mang tuổi Mão và tuổi Hợi, đồng thời “Lục hợp” mạnh mẽ với tuổi Ngọ. Nếu quý vị mang những tuổi này, hôm nay hứa hẹn là một ngày mà sự nhạy bén và trực giác được phát huy tối đa. Các cuộc đàm phán nhỏ hoặc giao tiếp cá nhân sẽ dễ dàng tìm được tiếng nói chung.

Tuổi xung: Ở thái cực ngược lại, năng lượng của ngày sẽ tạo ra thế “Lục xung” với những cá nhân mang tuổi Kỷ Sửu, Tân Sửu, và có sự hình hại nhất định với tuổi Tý, Tuất. Đứng từ lăng kính tâm lý học, sự xung khắc này dễ kích hoạt cái tôi bên trong, khiến bạn dễ cảm thấy bất mãn hoặc phản ứng thái quá trước những lời góp ý. Do đó, duy trì một “cái đầu lạnh”, lảng tránh các cuộc cãi vã vô bổ là chiến lược bảo toàn năng lượng tối ưu nhất.

Danh sách giờ tốt (Hoàng đạo)

Giờ Dần (03h-05h): Không gian tĩnh tại đầu ngày, rất thích hợp để thiền định, sắp xếp suy nghĩ hoặc chuẩn bị cho một chuyến bay sớm.

Giờ Mão (05h-07h): Năng lượng thanh khiết, phù hợp cho việc tập luyện thể thao, hít thở không khí trong lành, tạo đà cho một ngày cuối tuần năng động.

Giờ Tỵ (09h-11h): Điểm tựa hoàng đạo rực rỡ nhất trong buổi sáng. Nếu cần xử lý nhanh một vài giấy tờ nhỏ, gặp gỡ đối tác cà phê cuối tuần hoặc chốt các thỏa thuận dang dở, hãy tận dụng khung giờ này.

Giờ Thân (15h-17h): Mức năng lượng tư duy đạt đỉnh. Cực kỳ thuận lợi để sáng tạo nghệ thuật, viết lách hoặc thảo luận nhóm nhằm gỡ rối các vấn đề phức tạp.

Giờ Tuất (19h-21h) và Hợi (21h-23h): Sự dịch chuyển của năng lượng về ban đêm mang tính chất bao bọc, ấm áp. Cả hai khung giờ này đều tuyệt vời để ăn tối cùng gia đình, bàn chuyện cưới hỏi, tình cảm và vun vén hạnh phúc.

Danh sách giờ xấu (Hắc đạo)

Giờ Tý (23h-01h) và giờ Sửu (01h-03h): Kỵ các quyết định quan trọng mang tính bộc phát giữa đêm. Dễ dẫn đến những sai lầm khó sửa chữa.

Giờ Thìn (07h-09h): Khung giờ cản trở, dễ kẹt xe hoặc gặp rắc rối, bực dọc nhỏ khi di chuyển ngoài đường.

Giờ Ngọ (11h-13h) và giờ Mùi (13h-15h): Thời điểm tính Hỏa bùng phát mạnh nhất trong tiết Đại thử. Con người dễ bốc hỏa, đưa ra những lời nói sát thương. Nên dùng khung giờ này để nghỉ ngơi thay vì tranh luận.

Giờ Dậu (17h-19h): Khung giờ dễ sinh thị phi, vạ miệng. Hãy cẩn trọng khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội hoặc nhắn tin trong lúc thiếu tỉnh táo.4. Hướng dẫn chi tiết xuất hành ngày 1/8/2026

Xuất hành trong kỷ nguyên hiện đại không chỉ mang hàm ý cưỡi ngựa ra khỏi làng, mà còn là việc chúng ta bắt đầu một chuyến công tác, đi dã ngoại cuối tuần, hay thậm chí là “xuất hành số” trên không gian mạng để thực hiện các giao dịch thương mại trọng điểm.

Hướng xuất hành

Để gia tăng sự may mắn, cải thiện tinh thần, nên xuất hành về hướng chính Nam nhằm đón Hỷ thần (vị thần chủ về niềm vui và sự phấn khởi).

Nếu chuyến đi mang mục đích tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng, hãy hướng về hướng chính Đông để đón Tài thần (vị thần mang đến tài lộc, dòng tiền).

Đặc biệt lưu ý: Khuyến cáo tránh di chuyển khởi sự về hướng Tây Bắc, bởi năng lượng tại hướng này hôm nay bị án ngữ bởi Hạc thần (thần mang điềm gở), dễ gây hao tốn chi phí vô ích.

Giờ xuất hành

Giờ Tý (23h-1h) và giờ Ngọ (11h-13h) - giờ Đại An: Trạng thái năng lượng rất vững chãi. Xuất hành giờ này đảm bảo sự bình yên, mọi chuyện trôi chảy. Làm việc gì cũng được hanh thông, vững chắc như kiềng ba chân.

Giờ Sửu (1h-3h) và giờ Mùi (13h-15h) - giờ Tốc Hỷ: Giờ của “niềm vui đến nhanh”. Di chuyển trong khung giờ này hứa hẹn đón nhận tin mừng bất ngờ, công việc chốt hạ nhanh chóng. Năng lượng tốt thường tập trung mạnh vào thời điểm đầu giờ.

Giờ Dần (3h-5h) và giờ Thân (15h-17h) - giờ Lưu Niên: Đặc tính của khung giờ này là sự ngưng trệ, chậm chạp. Mọi nỗ lực cầu tài đều khá mờ mịt, dễ bị dời lịch hẹn hoặc lỡ dở lộ trình. Nếu không thực sự gấp gáp, quý vị nên tránh xuất hành lúc này.

Giờ Mão (5h-7h) và giờ Dậu (17h-19h) - giờ Xích Khẩu: Đây là lỗ hổng năng lượng làm méo mó khả năng giao tiếp. Xuất hành giờ này tỷ lệ cao sẽ vướng vào các vụ va chạm giao thông nhỏ sinh ra cãi cọ, hoặc có sự bất đồng ý kiến không đáng có với người đồng hành.

Giờ Thìn (7h-9h) và giờ Tuất (19h-21h) - giờ Tuyệt Lộ: Khung giờ mang tính chất bế tắc. Việc xuất hành hay cầu tài đều giống như đi vào ngõ cụt, rủi ro hao tài tốn của hoặc rơi mất giấy tờ là rất cao. Khuyến nghị quý vị nên ở tại tư gia.

Giờ Tỵ (9h-11h) và giờ Hợi (21h-23h) - giờ Tiểu Cát: Khung giờ mang lại năng lượng rất lành tính. Xuất hành thời điểm này dễ gặp quý nhân giúp đỡ, đi lại thượng lộ bình an, các mối quan hệ xã giao đều có sự tiến triển tích cực.

Lịch âm thứ Bảy ngày 1/8/2026 tuy bị gắn mác “Nguyên Vũ Hắc Đạo” nhưng lại sở hữu nền tảng ngũ hành tương sinh và tính chất thiết lập vững chắc của Trực Kiến. Nếu chúng ta tiếp nhận những thông tin dự báo này bằng một tư duy cởi mở, biết “tiến” đúng giờ và “lùi” đúng lúc, thì không có bất kỳ rào cản năng lượng nào có thể ngăn cản sự thành công của bạn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.