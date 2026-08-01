Báo Singapore: 'Tuyển Việt Nam quá thất vọng đến nỗi phải thay Đình Bắc'

(VTC News) -

Tối 31/7, đội tuyển Việt Nam hòa Singapore với tỉ số 0-0 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Bất chấp việc thi đấu áp đảo trong hiệp 1 và đưa bóng dội xà ngang trong hiệp 2, “các chiến binh sao vàng” vẫn không vượt qua được đối thủ. Thậm chí, Singapore cũng có cơ hội cho riêng mình với các pha dứt điểm Shawal Anuar hay Jacob Mahler.

Đình Bắc sở hữu hai cơ hội tốt trong vòng cấm, nhưng những pha tung người vô lê của tiền đạo này đều đưa bóng ra ngoài. Anh phải rời sân ở cuối hiệp một, nhường chỗ cho Nguyễn Tài Lộc. Dù vậy, sự thay đổi này cũng không đủ giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện hiệu quả tấn công.

HLV Kim Sang-sik thay Nguyễn Đình Bắc ngay từ hiệp 1.

Tờ The Strait Times (Singapore) bình luận về trận đấu: “Mặc dù đội tuyển Singapore bị áp đảo về thời gian kiểm soát bóng và cơ hội, họ vẫn giữ được sự kiên nhẫn và bình tĩnh, cố gắng chuyền bóng và duy trì sự tổ chức để hạn chế đối thủ, khiến họ chỉ có thể thực hiện các cú sút xa.

Đội tuyển Việt Nam đã quá thất vọng đến nỗi họ phải thay thế Nguyễn Đình Bắc - người thi đấu không hiệu quả, bằng Nguyễn Tài Lộc ở phút thứ 41. Đội khách thi đấu quả cảm trong hiệp 2 nhưng Tài Lộc đã sút trúng xà ngang. Singapore cũng thể hiện tham vọng của mình khi tung Ilhan vào sân, tạo ra nhiều cơ hội và buộc đối phương phải chịu phạt góc sau khi hiệp hai bắt đầu”.

Theo cây viết David Lee, đội tuyển Singapore cho thấy sự bình tĩnh đáng kinh ngạc dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Ngược lại, cầu thủ chơi xuất sắc nhất của đội tuyển Việt Nam là Trương Tiến Anh chứ không phải Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc và Đỗ Hoàng Hên.

“Đội tuyển Singapore xếp hạng 148 thế giới đã thi đấu ngang ngửa với chủ nhà - đương kim vô địch Việt Nam và giành được trận hòa 0-0 đáng ngưỡng mộ trên sân khách, giúp họ tiếp tục dẫn đầu bảng A tại ASEAN Cup 2026”, nhà báo này bày tỏ đầy cảm xúc.