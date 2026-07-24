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Timor Leste 0 5 Việt Nam 7' Hoàng Hên 31' Đình Bắc 41' Hoàng Hên 43' Đình Bắc 45+1' Xuân Son

Trận đấu giữa Timor Leste và Việt Nam thuộc vòng bảng giải ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân vận động Chonburi (tỉnh Chonburi, Thái Lan). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Timor Leste vs Việt Nam mới nhất.

Đội tuyển Việt Nam kiểm soát hoàn toàn hiệp một. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik không cần vượt trội về kiểm soát bóng nhưng vẫn áp đảo tuyệt đối về chất lượng tấn công. Đội đương kim vô địch có tới 15 pha dứt điểm, 6 lần trúng đích và ghi 5 bàn thắng. Trong khi đó, thủ môn Lê Giang Patrick không phải đối mặt với bất kỳ cú sút nào từ Timor Leste.

Video: Hoàng Hên ghi bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 7.

Đỗ Hoàng Hên mở tỷ số ngay phút 7, giúp đội tuyển Việt Nam càng thêm thuận lợi. Sức chống đỡ của đối thủ không gây ra nhiều khó khăn cho đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik mỗi khi tăng tốc.

Timor Leste vỡ trận sau những bàn thua liên tiếp, đặc biệt trong khoảng thời gian cuối hiệp một. Hoàng Hên và Đình Bắc mỗi người có 2 bàn thắng ngay trong nửa đầu trận đấu, trước khi Nguyễn Xuân Son nâng tỷ số lên 5-0.

Đội hình Timor Leste và Việt Nam

Timor Leste: Dylan Jose (1), Eric Tam Silva (3), Anizo Correia (4), Joao Alfonso (6), Luis Figo (7), Claudio Osorio ( , Joao Rangel (9), Zenivio Mota (11), Zion Cruz (14), Ryan Harris (16), Oatnasio (23).

Việt Nam: Le Giang Patrik (1), Nguyễn Văn Vĩ (3), Đoàn Văn Hậu (5), Phạm Xuân Mạnh (7), Nguyễn Đình Bắc (9), Đỗ Hoàng Hên (10), Nguyễn Xuân Son (12), Nguyễn Hoàng Đức (14), Trương Tiến Anh (15), Nguyễn Thành Chung (16), Nguyễn Quang Hải (19).

Thông tin trận Timor Leste vs Việt Nam

Timor Leste gặp Việt Nam ở lượt trận đầu tiên bảng A ASEAN Cup 2026. Màn so tài diễn ra lúc 20h30 ngày 24/7 trên sân Chonburi, tỉnh Chonburi, Thái Lan.

Timor Leste đứng tên đội chủ nhà nhưng lựa chọn sân Chonburi làm địa điểm thi đấu do sân vận động quốc gia chưa đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức giải. Đội bóng này cũng tiếp tục sử dụng sân đấu tại Thái Lan khi gặp Indonesia ngày 31/7.

Đội tuyển Việt Nam đấu với Timor Leste ở trận ra quân giải ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Như Đạt)

Bảng A gồm Việt Nam, Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, mỗi đội có hai trận sân nhà và hai trận sân khách. Hai đội đứng đầu bảng giành quyền vào bán kết.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam và Timor Leste đối đầu tại giải vô địch Đông Nam Á. Timor Leste có lần thứ năm góp mặt ở vòng bảng, trong khi Việt Nam bước vào giải với tư cách nhà đương kim vô địch.

Đội tuyển Việt Nam đang xếp hạng 99 thế giới, cao hơn 102 bậc so với Timor Leste. Đội tuyển Việt Nam đã ba lần vô địch Đông Nam Á vào các năm 2008, 2018 và 2024, nhưng chưa từng bảo vệ thành công danh hiệu.

Timor Leste giành vé dự vòng bảng sau khi thắng Brunei với tổng tỷ số 6-1 ở vòng loại. Họ thắng 3-0 trên sân khách trước khi tiếp tục đánh bại đối thủ 3-1 trong trận lượt về.