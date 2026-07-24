Vụ cháy xe khách ở Đồng Nai: Một bệnh nhi sẽ được phẫu thuật cắt lọc, ghép da

(VTC News) -

Tối 24/7, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết, 2 bệnh nhi trong vụ cháy xe khách ở Đồng Nai hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Theo BS.CKII Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, bệnh nhi nam (sinh năm 2019) là trường hợp nặng nhất, được chẩn đoán sốc bỏng nặng do bỏng lửa độ 1 và độ 2 với diện tích khoảng 50% cơ thể. Khi nhập viện, bé trong tình trạng lơ mơ, mạch và nhịp thở nhanh, huyết áp không đo được.

Trong khi đó, bệnh nhi nữ (sinh năm 2024) bị bỏng khoảng 10% diện tích cơ thể, thở nhanh và nghi ngờ bỏng đường hô hấp.

Ngay sau khi tiếp nhận, bác sĩ lập tức tiến hành hồi sức tích cực, cho bệnh nhi thở oxy qua mặt nạ có túi dự trữ, truyền dịch chống sốc, sử dụng thuốc kháng sinh và giảm đau.

Sau khi được hồi sức tích cực, bệnh nhi đã thoát sốc, các chỉ số sinh tồn tạm ổn định và được chuyển đến Khoa Phỏng - tạo hình để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhi trong vụ cháy thương tâm đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. (Ảnh: BVCC)

BS.CKII Diệp Quế Trinh, Trưởng khoa Phỏng - Tạo hình, Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết: "Bé trai bị bỏng khoảng 50% diện tích cơ thể, trong đó có 38% là bỏng sâu độ 3. Hiện bệnh nhi được điều trị theo phác đồ chống sốc, sử dụng kháng sinh, giảm đau, hỗ trợ dinh dưỡng, vật lý trị liệu, chăm sóc vết bỏng và tâm lý trị liệu. Dự kiến, bé sẽ được phẫu thuật cắt lọc, ghép da khi sức khỏe ổn định hơn".

Sáng 23/7, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đồng 1 cùng lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai và Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã đến thăm hỏi, động viên hai bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Đoàn công tác đã trao tặng những phần quà nhằm hỗ trợ gia đình, chia sẻ khó khăn và động viên các bệnh nhi sớm vượt qua giai đoạn điều trị, ổn định tâm lý để nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng chỉ đạo các khoa, phòng tiếp tục tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ trong điều trị và chăm sóc toàn diện, tạo điều kiện tốt nhất để hai bệnh nhi sớm bình phục và trở về với gia đình.

Trước đó, ngày 21/7, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận hai bệnh nhi là anh em ruột trong vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong tại Đồng Nai. Khai thác bệnh sử cho thấy rạng sáng cùng ngày, gia đình gồm bốn người đi xe khách từ Phan Rang về Đồng Nai sau khi thăm quê nội thì phương tiện bốc cháy khi lưu thông trên Quốc lộ 1, đoạn gần ngã ba Sông Thao (xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai)

Sau vụ việc, cha mẹ hai bé được cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất (Đồng Nai), còn hai anh em được sơ cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trước khi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị.

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra khoảng 2h ngày 21/7. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe khách, khiến 7 người tử vong, 5 người bị thương và phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn.