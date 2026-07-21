Chủ tịch TP Đồng Nai kiểm tra hiện trường, thăm hỏi nạn nhân vụ cháy xe khách

Tại hiện trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út chỉ đạo chính quyền địa phương, lực lượng công an… nhanh chóng giải quyết hậu quả vụ tai nạn, điều tiết giao thông, bảo vệ tài sản cho người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út trực tiếp đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Thanh Toàn)

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út nghe đại diện cơ quan chức năng và chính quyền địa phương báo cáo hậu quả vụ tai nạn. (Ảnh: Thanh Toàn)

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út cũng đã thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn, nhất là các gia đình có người chết, bị thương, hỗ trợ ngay số tiền 20 triệu đồng cho thân nhân gia đình có nạn nhân tử vong và 10 triệu đồng cho mỗi người bị thương.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ đạo hệ thống y tế huy động toàn lực chữa trị cho các nạn nhân bị thương, chỉ đạo lực lượng công an và chính quyền địa phương hỗ trợ phương tiện di chuyển cho các nạn nhân vụ tai nạn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út thăm hỏi, động viên các hành khách, nạn nhân của vụ tai nạn. (Ảnh: Thanh Toàn)

Trước đó, khoảng 2h ngày 21/7, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn đi qua ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, xe khách mang biển số 50E-447.02 (loại 24 giường nằm) do tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi TP.HCM.

Khi đến đoạn đường trên, chiếc xe khách bất ngờ lao vào dải lan can bên lề đường, gây ra vụ tai nạn. Cú va chạm mạnh khiến xe khách bốc cháy từ phần đầu.

Phát hiện sự việc, một số người dân sống gần khu vực đã tìm cách dập lửa để cứu người. Tuy nhiên do lửa lớn nên việc tiếp cận và cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động người và phương tiện đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy lan quá nhanh nên sau khi ngọn lửa được khống chế, phần lớn chiếc xe đã bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn đã làm 7 người chết và 5 người bị thương.