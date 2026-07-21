Cháy bãi đậu xe ở Khánh Hòa, nhiều ô tô bị thiêu rụi

(VTC News) -

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa, khoảng 1h30 sáng 21/7, đơn vị nhận tin báo về vụ cháy tại bãi đậu xe gần đường Tố Hữu.

Nhiều ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn.

Khi người dân phát hiện, một số phương tiện trong bãi đã bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan sang các xe đậu lân cận.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Đến khoảng 2h cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Ghi nhận tại hiện trường nhiều ô tô, trong đó có các xe giá trị lớn, bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, nhiều phương tiện khác bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Sau 30 phút, đám cháy được khống chế.

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 2/7, tại một bãi đỗ xe trên địa bàn phường Đông A, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ cháy hai xe ô tô khách, gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ một xe khách đang đỗ trong bãi, sau đó nhanh chóng lan sang chiếc xe đỗ sát bên. Chỉ trong ít phút, cả hai phương tiện bị lửa bao trùm, cột khói đen bốc cao, thu hút sự chú ý của nhiều người dân xung quanh.

Lãnh đạo phường Đông A xác nhận vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày và cho biết, rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo chính quyền địa phương, khu vực xảy ra hỏa hoạn là bãi đỗ xe nằm trên phần đất do một công ty quản lý. Hai phương tiện gặp nạn đều là xe khách chuyên dụng, được các tài xế gửi tại đây trước khi xảy ra sự cố.

Thiệt hại ban đầu về tài sản được ước tính khoảng 400 triệu đồng.