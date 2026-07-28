(VTC News) -

Vàng 9999 là loại vàng chứa tới 99,99% vàng nguyên chất. Loại vàng này còn gọi vàng 24K hay vàng ta. Do hàm lượng tinh khiết gần như tuyệt đối, vàng 9999 khá mềm, dẻo, dễ bị uốn cong, trầy xước hoặc móp méo dưới tác động lực thông thường.

Đây cũng là lý do khiến vàng 9999 hiếm khi được dùng để chế tác các loại trang sức cầu kỳ, đòi hỏi đính đá phức tạp. Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu xuất hiện dưới dạng nhẫn tròn trơn, vàng miếng.

Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 28/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h30 sáng nay 28/7/2026, Công ty TNHH Vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng SJC (9999) ở mức 13.880.000 - 14.080.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm nhẹ so với cùng thời điểm sáng qua.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa)

Bảng giá vàng tại Mi Hồng, tính đến 7h30 ngày 28/7/2026.

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 13.880.000 14.080.000 VND/chỉ Vàng 999 13.880.000 14.080.000 VND/chỉ Vàng 985 12.550.000 12.800.000 VND/chỉ Vàng 980 12.480.000 12.730.000 VND/chỉ Vàng 950 12.100.000 - VND/chỉ Vàng 750 9.250.000 9.550.000 VND/chỉ Vàng 680 8.100.000 8.400.000 VND/chỉ Vàng 610 7.800.000 8.100.000 VND/chỉ Vàng 580 7.200.000 7.500.000 VND/chỉ Vàng 410 4.500.000 4.800.000 VND/chỉ

So sánh giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 7h30 ngày 28/7/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Mi Hồng Vàng SJC 13.880.000 14.080.000 VND/chỉ Vàng 999 13.880.000 14.080.000 VND/chỉ SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.900.000 14.300.000 VND/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.900.000 14.302.000 VND/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.850.000 14.250.000 VND/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.850.000 14.260.000 VND/chỉ Nữ trang 99,99% 13.550.000 14.050.000 VND/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.900.000 14.300.000 VND/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.760.000 14.260.000 VND/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 13.760.000 14.260.000 VND/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.600.000 14.100.000 VND/chỉ Doji Vàng SJC 13.900.000 14.300.000 VND/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.020.000 14.420.000 VND/chỉ Nguyên Liệu 99.99 13.250.000 13.450.000 VND/chỉ Nữ trang 9999 13.750.000 14.250.000 VND/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.010.000 14.400.000 VND/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.010.000 14.400.000 VND/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.010.000 14.400.000 VND/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.700.000 14.300.000 VND/chỉ Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 14.010.000 14.400.000 VND/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.860.000 - VND/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.700.000 14.300.000 VND/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.900.000 14.300.000 VND/chỉ Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.900.000 14.300.000 VND/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.900.000 14.300.000 VND/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.600.000 14.200.000 VND/chỉ

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày.