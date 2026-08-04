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Chuyên gia Phạm Xuân Hòe chỉ ra kênh đầu tư sáng nhất cuối năm 2026

(VTC News) -

Chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe nhận định, trong 6 tháng cuối năm 2026 vàng vẫn là kênh đầu tư có nhiều dư địa tăng giá.

Thanh Nga
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