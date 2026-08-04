Công nghệ 4/8: MSI giới thiệu màn hình PRO MAX OLED độ phân giải 4K

(VTC News) -

MSI ra mắt màn hình PRO MAX OLED 271UPJW12

MSI vừa công bố PRO MAX OLED 271UPJW12 - màn hình OLED in phun (IJP) đầu tiên trên thế giới với kích thước 27 inch, độ phân giải 4K và tần số quét 120Hz. Đây là sản phẩm hướng đến cả nhu cầu giải trí cao cấp lẫn hiệu suất công việc, mang lại hình ảnh sắc nét và màu sắc chính xác.

MSI PRO MAX OLED 271UPJW12 - màn hình 27 inch 4K OLED. (Ảnh: MSI)

Màn hình sở hữu độ phủ màu DCI-P3 99%, độ chính xác Delta E ≤ 2, cùng chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 500. Độ sáng HDR đạt tới 1.000 nits, giúp hiển thị màu đen sâu và độ tương phản vô hạn. Công nghệ MSI OLED Auto Care cũng được tích hợp, cho phép bảo vệ tấm nền OLED mà không làm gián đoạn trải nghiệm của người dùng.

Ngoài độ bền với lớp phủ chống trầy xước 3H, sản phẩm còn chú trọng sức khỏe với công nghệ EyesErgo, giảm ánh sáng xanh và chống nhấp nháy. Màn hình đi kèm chân đế công thái học, hỗ trợ KVM, PIP/PBP và cổng USB-C, biến nó thành “trung tâm điều khiển” tối ưu cho cả công việc lẫn giải trí.

Microsoft đưa game Xbox 360 lên PC

Microsoft đang mở rộng kế hoạch đưa thư viện game Xbox sang PC, sau khi công bố hỗ trợ các tựa game Xbox đời đầu. Theo tài liệu rò rỉ, hãng sẽ cho phép nhà phát triển đưa game Xbox 360 lên PC, thiết bị cầm tay và cả console thế hệ mới Project Helix. Đây là bước đi nhằm xây dựng hệ sinh thái game đa nền tảng, tương tự cách Steam cho phép người chơi mang thư viện đi khắp nơi.

Máy chơi game XBox Series. (Ảnh: Microsoft)

Chương trình “disc to digital” cũng được hé lộ, cho phép người chơi chuyển đổi bản game đĩa sang giấy phép kỹ thuật số gắn với tài khoản. Điều này mở đường cho tương lai không cần ổ đĩa, khi Sony đã tuyên bố “game disc đã chết” và Microsoft có thể theo sau. Các nhà phát triển sẽ có quyền quyết định giá bán và việc đưa game lên dịch vụ Game Pass.

Theo kế hoạch, tính năng này sẽ được triển khai dần từ 2027 đến 2028, trong khi đợt ra mắt chính thức của game Xbox đời đầu trên PC dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026. Đây là bước đi quan trọng giúp Microsoft mở rộng thư viện, đồng thời mang lại lợi ích cho người chơi vốn sở hữu game đĩa.

Google Health 5.05 bổ sung đồng bộ Apple Health

Google vừa phát hành bản cập nhật Google Health 5.05 với nhiều cải tiến đáng chú ý. Điểm nổi bật là khả năng đồng bộ dữ liệu với Apple Health trên iOS, cho phép người dùng chia sẻ thông tin tập luyện, bước đi, giấc ngủ và các chỉ số sức khỏe từ Google Health sang Apple Health. Đây là bước tiến quan trọng giúp hệ sinh thái sức khỏe của Google mở rộng sang nền tảng đối thủ.

Tại Mỹ, người dùng còn có thể chia sẻ tóm tắt hồ sơ y tế thông qua “Smart Health Links”. Tính năng này giúp bệnh nhân gửi dữ liệu cho bác sĩ hoặc người thân bằng đường dẫn hoặc mã QR, hỗ trợ quá trình khám chữa bệnh thuận tiện hơn.

Ngoài ra, bản cập nhật cũng khắc phục một số lỗi liên quan đến tính toán VO2Max, bản đồ tập luyện và chỉnh sửa bài tập sau khi hoàn thành. Những cải tiến này nhằm nâng cao độ ổn định và trải nghiệm tổng thể cho người dùng.