Bí ẩn rừng lộc vừng hơn 500 tuổi, báu vật được người dân Huế gìn giữ

Cận cảnh rừng lộc vừng cổ thụ hơn 500 năm không ai dám chặt ở Huế
Cách trung tâm TP Huế khoảng 35 km về phía Bắc, làng Siêu Quần (phường Phong Dinh, TP Huế) nổi tiếng với khu rừng lộc vừng hơn 500 năm tuổi. Dân làng coi khu rừng như báu vật và kiên quyết bảo vệ, suốt nhiều thế hệ không ai dám chặt dù chỉ là một cành cây.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, giữa cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay ở làng Siêu Quần, khu rừng lộc vừng cổ thụ vắt ngang và trải dài bao trọn ngôi làng tạo ra một lá chắn tự nhiên bảo vệ ngôi làng giữa những trận giông bão.
Nhiều cây lộc vừng trong khu rừng có đường kính gốc 2 người ôm, tán lá sum suê. Trên thân và cành cây là hàng nghìn bụi dương xỉ, phong lan, rêu cùng nhiều loài thực vật phụ sinh bám dày đặc nhìn khu rừng nhiệt đới giữa đồng bằng.
Theo người dân địa phương, khu rừng được gìn giữ từ khi các bậc tiền nhân đến khai phá, lập làng cách đây hơn 500 năm. Trong hình, người dân đang đứng bên gốc lộc vừng cổ thụ bị rỗng thân những vẫn sinh trưởng tốt.
Người dân làng Siêu Quần cho biết, dân làng bảo vệ rừng lộc vừng cổ thụ nghiêm ngặt đến mức, đưa các quy định bảo vệ khu rừng vào hương ước của làng, trong đó nghiêm cấm hành vi tự ý chặt phá hay xâm hại khu rừng.
Bà Nguyễn Thị Hương (người dân làng Siêu Quần), cho biết, gia đình bà nhiều năm nay sinh sống trong ngôi nhà nhỏ bán tạp hóa nằm dưới tán một cây lộc vừng cổ thụ. Theo bà Hương, cây gắn bó với gia đình gần 30 năm như người ruột thịt.
“Cây lộc vừng không chỉ mang giá trị cảnh quan mà còn được người dân ví như chiếc áo ấm của làng. Mùa hè, cây tỏa bóng mát giúp không khí dịu hơn. Đến mùa mưa bão, tán cây lớn chắn bớt gió, giảm sức tạt của bão vào nhà cửa nên bà con ai cũng quý và có ý thức bảo vệ”, bà Nguyễn Thị Hương chia sẻ.
Không chỉ sở hữu những thân cổ thụ đồ sộ, các cây lộc vừng trong khu rừng còn sai trĩu quả mỗi mùa. Đây là một trong những loài cây bản địa góp phần tạo nên thảm thực vật đa dạng và nét đặc trưng của khu rừng cổ giữa đồng bằng xứ Huế.
Không chỉ bảo vệ, dân làng Siêu Quần cũng luôn ý thức trong việc chăm chút các cây lộc vừng con để sẵn sàng thay thế những cây lộc vừng già cỗi rồi chết đi.
Người dân địa phương cho biết, từ thuở nhỏ họ được ông bà, cha mẹ truyền lại nhiều câu chuyện về khu rừng và những cây cổ thụ trong làng. Người xưa căn dặn con cháu phải giữ gìn từng gốc cây vì đó không chỉ là tài sản thiên nhiên mà còn là ký ức của làng, là nơi che chở cuộc sống bao thế hệ. Trải qua hơn 500 năm, khu rừng lộc vừng cổ thụ ở Siêu Quần vẫn vững vàng tồn tại, trở thành biểu tượng cho ý thức gìn giữ thiên nhiên và nét đẹp văn hóa cộng đồng của người dân cố đố Huế.