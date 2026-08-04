Bí ẩn rừng lộc vừng hơn 500 tuổi, báu vật được người dân Huế gìn giữ

Người dân địa phương cho biết, từ thuở nhỏ họ được ông bà, cha mẹ truyền lại nhiều câu chuyện về khu rừng và những cây cổ thụ trong làng. Người xưa căn dặn con cháu phải giữ gìn từng gốc cây vì đó không chỉ là tài sản thiên nhiên mà còn là ký ức của làng, là nơi che chở cuộc sống bao thế hệ. Trải qua hơn 500 năm, khu rừng lộc vừng cổ thụ ở Siêu Quần vẫn vững vàng tồn tại, trở thành biểu tượng cho ý thức gìn giữ thiên nhiên và nét đẹp văn hóa cộng đồng của người dân cố đố Huế.