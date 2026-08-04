Tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-0: HLV Kim Sang-sik khiến đối thủ rối loạn

(VTC News) -

Chiến thắng thuyết phục 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026 không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tiến gần tấm vé vào bán kết mà còn nhận được nhiều lời khen từ truyền thông xứ vạn đảo. Trong bài viết với tiêu đề “Lối chơi pressing tầm cao của tuyển Việt Nam khiến Indonesia choáng váng”, CNN Indonesia đánh giá đội tuyển Việt Nam đã áp đảo ngay từ những phút đầu bằng chiến thuật gây sức ép quyết liệt.

“Đội tuyển Indonesia hoàn toàn rối loạn trước khả năng pressing tầm cao của đội tuyển Việt Nam. Lối chơi của Nguyễn Hoàng Đức cùng các đồng đội nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Chỉ sau 6 phút, đội tuyển Việt Nam đã mở tỷ số nhờ pha lập công của Nguyễn Văn Vĩ. Bàn thắng sớm giúp các ”Chiến binh Sao Vàng“ nắm hoàn toàn thế trận. Tính tập thể của tuyển Việt Nam được thể hiện gần như hoàn hảo. Đội bóng vận hành rất tốt cả khi kiểm soát bóng lẫn lúc không có bóng”, báo Indonesia nhận định.

Báo chí Indonesia dành nhiều lời khen cho lối chơi của Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Đáng chú ý, huấn luyện viên cất cả Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Hên trên ghế dự bị. Những tính toán của nhà cầm quân người Hàn Quốc đã mang lại hiệu quả. Đội tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ quê nhà bùng nổ cảm xúc với hai bàn thắng chỉ cách nhau khoảng 10 phút.

“Bàn thua thứ hai cho thấy hành lang phải của hàng phòng ngự Indonesia, nơi Rizky Ridho trấn giữ, bộc lộ nhiều sơ hở. Đội tuyển Việt Nam, dù sử dụng đội hình có nhiều bất ngờ, vẫn tận dụng rất tốt điểm yếu này”, CNN Indonesia nhận xét.

Dù thời lượng kiểm soát bóng lên tới 42%, đội bóng xứ vạn đảo vẫn không thể tạo ra khác biệt trước lối chơi lấn lướt của đối thủ. “Đội tuyển Indonesia thực tế vẫn cầm bóng khá nhiều, nhưng mỗi khi triển khai tấn công đều rơi vào bế tắc. Hàng phòng ngự Việt Nam thi đấu chắc chắn và kín kẽ, khiến các học trò của HLV John Herdman không thể tạo ra khác biệt”, tờ báo viết.

Video: Việt Nam thắng 3-0 Indonesia.

Những pha phản công của đội tuyển Việt Nam càng thêm sức uy hiếp khi huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên vào sân. Hy vọng có điểm trên sân nhà của Indonesia bị đánh sập ở phút 71.

“Sang hiệp hai, HLV Kim Sang-sik tung tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son vào sân. Sự xuất hiện của chân sút này giúp tuyển Việt Nam càng chơi càng thoải mái trong việc khoét sâu hàng thủ Indonesia. Đúng như kỳ vọng, Xuân Son không mất nhiều thời gian để chứng minh đẳng cấp. Tiền đạo 29 tuổi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Việt Nam”, báo Indonesia kết luận.